L'Iran assure rester attaché à l'accord de garanties avec l'AIEA

L'Iran reste membre du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et continue de respecter son accord de garanties avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a assuré mardi 28 octobre le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

>> L'Iran affirme ne plus être tenu par les "restrictions" liées à son programme nucléaire

>> L'Iran déclare caduc son accord de coopération avec l'AIEA

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"En remplissant ces obligations de garanties, nous maintenons des interactions avec l'AIEA tout en tenant compte de la loi du Parlement, qui désigne le Conseil suprême de sécurité nationale (CSSN) comme l'autorité responsable des décisions relatives à la coopération avec l'agence", a-t-il dit.

M. Baghaï a expliqué que certains aspects de l'engagement de l'Iran auprès de l'agence onusienne constituaient des "collaborations de routine" conformes aux intérêts nationaux, citant en exemple le remplacement du combustible à la centrale nucléaire de Bouchehr et la surveillance du réacteur de recherche de Téhéran.

L'Iran a suspendu en juin dernier sa coopération avec l'AIEA, accusant cette dernière de n'avoir pas condamné les frappes israéliennes et américaines contre ses sites nucléaires, et disant par ailleurs s'inquiéter de la sécurité desdits sites et de ses scientifiques.

M. Baghaï a ajouté que depuis cette suspension, toutes les demandes formulées par l'agence onusienne sont examinées au cas par cas par le CSSN et traitées conformément aux décisions que celui-ci a prises.

Xinhua/VNA/CVN