Le Vietnam alignera 22 arbitres et assistants accrédités FIFA en 2026

Le corps arbitral vietnamien franchit un nouveau palier sur la scène internationale. La Fédération vietnamienne de football (VFF) a en effet annoncé que le pays comptera 22 arbitres et assistants accrédités FIFA en 2026. Cette liste prestigieuse se compose de 5 arbitres et 7 assistants pour le football masculin ; 3 arbitres et 3 assistantes pour le football féminin ; 4 arbitres de futsal.

>> Le Vietnam progresse à la 111e place au dernier classement mondial FIFA

>> La Coupe de l’ASEAN de la FIFA, un tournant pour le football régional

>> La Ligue des nations de l’AFC propose d’élargir les opportunités pour le Vietnam

Photo : CTV/CVN

Parmi les figures montantes, le jeune Dô Khanh Nam s'impose comme l'un des plus grands espoirs du pays. Diplômé de l'Académie des arbitres de la Confédération asiatique de football (AFC) en mars 2025, il a affiché une progression fulgurante. Régulièrement aligné en V.League, il s'est distingué par sa lecture du jeu et la justesse de ses prises de décision sous pression.

L'arbitre assistant Lê Trân Nghia a obtenu son premier badge FIFA. Figure emblématique de la V.League, il a accumulé une vaste expérience, faisant preuve d'une grande capacité de collaboration au sein des équipes arbitrales et répondant systématiquement aux exigences physiques et professionnelles rigoureuses de l'arbitrage.

L'année 2026 marque un tournant technologique pour le football vietnamien avec la toute première reconnaissance par la FIFA de deux arbitres assistants vidéo (VAR) masculins : Ngô Duy Lân et Nguyên Trung Hâu. Cette accréditation officielle valide l'expertise du pays dans l'utilisation de l'assistance vidéo, devenue incontournable lors des compétitions internationales modernes.

VNA/CVN