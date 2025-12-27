Clôture du Tournoi international d'échecs des Grands Maîtres et Maîtres 2025 à Ninh Binh

La cérémonie de clôture et de remise des prix du Tournoi international d’échecs des Grands Maîtres et Maîtres 2025 s’est tenue samedi 27 décembre dans la province septentrionale de Ninh Binh.

>> Lê Quang Liêm frôle l’exploit à la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025

>> Lê Tuân Minh, atout maître des échecs vietnamiens aux SEA Games 33

Photo : VNA/CVN

Après huit jours de compétition intense, marqués par des épreuves de blitz (11 rondes) et d’échecs classiques (9 rondes pour les Grands Maîtres et 10 pour les Maîtres), les titres les plus prestigieux ont été décernés aux joueurs les plus performants.

Dans la catégorie des Grands Maîtres internationaux, l’Américain Vidyarthi Vyom a remporté la médaille d’or, suivi de l’Indien Ravi Teja S., médaillé d’argent, et du Philippin Quizon Daniel, médaillé de bronze.

Chez les Maîtres, la victoire finale est revenue au joueur philippin Garcia Jan Emmanuel. Le Vietnamien Nguyên Van Hai s’est classé deuxième, tandis que le Birman Wynn Zaw Htun a décroché la médaille de bronze.

Par ailleurs, les organisateurs ont également distingué les meilleurs joueurs dans les catégories de candidats Maîtres (groupes A et B), ainsi que les jeunes talents des groupes d’âge U8, U10, U12 et U14.

Photo : VNA/CVN

Cette édition 2025 a réuni plus d’une centaine de compétiteurs venus d’Inde, de la République de Corée, des États-Unis, du Myanmar, de Russie, des Philippines, du Sri Lanka et du pays hôte, le Vietnam.

Selon le comité d’organisation, le tournoi s’est distingué par un niveau technique élevé, les participants ayant démontré une solide maîtrise stratégique acquise lors de compétitions nationales et internationales.

L’événement a non seulement permis d’évaluer la qualité de la formation des joueurs, mais aussi offert aux participants - notamment vietnamiens - l’opportunité d’obtenir des normes internationales et d’améliorer leur classement Elo. Il a également servi de plateforme d’échanges et de coopération sportive entre les nations, tout en contribuant à la promotion des atouts socio-économiques, culturels et touristiques de la province de Ninh Binh auprès des visiteurs internationaux.

VNA/CVN