Quyêt Chiên remporte le Master UMB trois bandes de Blois 2025 en France

Trân Quyêt Chiên, le meilleur joueur vietnamien de billard à trois bandes, a dominé lundi 22 décembre la finale disputée en France pour remporter le Master UMB trois bandes de Blois 2025, renforçant sa position parmi les meilleurs joueurs mondiaux.

Photo : TTVH/CVN

La star de billard vietnamienne a remporté le titre après une victoire convaincante 50-15 face au joueur belge Frédéric Caudron en finale, qui s’est conclue aux premières heures du 22 décembre (heure locale).

Face à l’un des joueurs les plus titrés de la discipline, Quyêt Chiên a adopté une approche sereine et tactique, privilégiant la précision et la régularité pour contraindre son adversaire à adopter une position essentiellement défensive.

Cette victoire marque le dernier succès international de Quyêt Chiên face à Frédéric Caudron, consolidant ainsi un impressionnant bilan dans leurs confrontations directes. Il avait déjà vaincu la star belge lors de la Coupe du monde de Veghel 2024, en demi-finale de la Coupe du monde de Hô Chi Minh-Ville et en finale de la LG Cup en 2018.

Né en 1968 à Mons, Frédéric Caudron est surnommé "L’Extraterrestre" en raison de ses performances phénoménales et de sa domination quasi surnaturelle dans toutes les disciplines du billard, notamment au billard à trois bandes, où il détient un palmarès impressionnant de championnats du monde, d’Europe et de nombreux titres nationaux

Le joueur belge a remporté le Championnat du monde UMB de billard à trois bandes en 1999, 2013, 2017 et 2025, ainsi que l’Open international Sang Lee à deux reprises (2006 et 2007) et le Championnat d’Europe CEB (2002 et 2006). En mai 2016, il a remporté la Coupe du monde de billard de carom trois bandes disputée à Hô Chi Minh-Ville. Frédéric Caudron compte à son actif 53 titres nationaux en Belgique.

Le parcours de Quyêt Chiên vers le titre fut semé d’embûches. Il a vaincu une série d’adversaires de haut niveau, tels que l’Égyptien Sameh Sidhom, le Belge Eddy Merckx et l’Italien Marco Zanetti, mais a également dû relever des défis de taille après ses défaites en phase de groupes face à Martin Horn et à son compatriote Trân Thanh Luc.

De son côté, Thanh Luc a également brillé en atteignant les demi-finales avant d’être éliminé par Frédéric Caudron.

Le Master de l’Union mondiale de billard (UMB) trois bandes s’est déroulé du 18 au 21 décembre à Blois et a réuni 24 des meilleurs joueurs mondiaux. Les concurrents étaient répartis en quatre groupes et ont progressé à travers les phases de groupes, les huitièmes de finale et les phases finales à élimination directe.

Le tournoi offrait une dotation totale d’environ 202.000 euros, dont 30.000 euros pour le vainqueur. Cet événement a également servi de tournoi d’ouverture pour l’UMB World Masters, une série internationale prévue dans plusieurs pays en 2026, qui rassemblera l’élite mondiale du billard à trois bandes.

VNA/CVN