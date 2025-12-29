La Fédération de football de l’ASEAN loue le football vietnamien

Le secrétaire général de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF), Winston Lee, a décrit le football vietnamien comme une source de fierté pour l’Asie du Sud-Est lors du congrès annuel 2025 de la Fédération vietnamienne de football (VFF), le 26 décembre à Hanoï.

>> SEA Games 33 : l'équipe masculine de football U22 du Vietnam sacrée championne

>> Football : la victoire des U22 vietnamiens fait sensation dans la région

>> La Ligue des nations de l’AFC propose d’élargir les opportunités pour le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le responsable a félicité le Vietnam pour son année 2025 couronnée de succès, marquée par la victoire à la Coupe ASEAN AMEC, suivie du titre de champion au Championnat de l’ASEAN des moins de 23 ans et d’une médaille d’or aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est en fin d’année.

Il a souligné que ces succès étaient le fruit d’un encadrement et d’un soutien étroits de la part des autorités nationales, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l’Autorité vietnamienne des sports, ainsi que du soutien indéfectible des clubs et des organisations membres.

Selon Winston Lee, ces résultats sont aussi le fruit du travail collectif des supporters vietnamiens, dont la passion et le soutien indéfectible ont joué un rôle essentiel dans le développement du football. Il a souligné que la Fédération vietnamienne de football (VFF) avait toutes les raisons d’être fière de la contribution du Vietnam au football régional.

Photo : VFF/CVN

Ce succès est le résultat d’investissements soutenus et d’une stratégie de développement claire mise en œuvre depuis de nombreuses années, a-t-il salué.

En 2025, sept équipes nationales vietnamiennes se sont qualifiées pour les phases finales des compétitions organisées par la Confédération asiatique de football (AFC), une étape importante qui témoigne des progrès constants du Vietnam aux niveaux régional et continental.

VNA/CVN