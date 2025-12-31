Les sportifs vietnamiens qui ont marqué l’année 2025

Avec un score total de 1.272 points, la tireuse Trinh Thu Vinh a été désignée meilleure athlète vietnamienne de l’année 2025 lors d’un sondage national organisé mercredi 31 décembre par l’Autorité des sports du Vietnam.

Trinh Thu Vinh a réalisé une année exceptionnelle. Elle a décroché quatre médailles d’or et établi trois records lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) qui se sont déroulés récemment en Thaïlande.

Plus tôt en février, les tireurs Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy ont remporté la médaille d’or par équipe mixte au pistolet à air comprimé 10 m lors des Championnats d’Asie de tir à la carabine et au pistolet 2025.

Trinh Thu Vinh est suivie par la coureuse Nguyên Thi Oanh, qui a remporté trois médailles d’or aux SEA Games 33, avec 761 points. La troisième place revient à l’attaquant Nguyên Dinh Bac, qui a décroché l’or en football masculin aux SEA Games 33 et reçu le Ballon d’Argent 2025, avec 693 points.

Parmi les autres athlètes figurant dans la catégorie des meilleurs, on retrouve la canoéiste Nguyên Thi Huong, le nageur Nguyên Huy Hoàng, la karatéka Hoàng Thi My Tâm, les athlètes Nguyên Thi Ngoc et Bui Thi Kim Anh, le gymnaste Dang Ngoc Xuân Thiên et le grand maître de xianqi Lai Ly Huynh.

Dans la catégorie des entraîneurs de l’année, l’entraîneur de l’équipe nationale masculine de football, Kim Sang-sik, arrive en tête avec 532 points, suivi par l’entraîneur de tir Trân Quôc Cuong (283 points) et de l’entraîneur de natation Nguyên Hoàng Vu (224 points).

L’équipe nationale masculine de football a été désignée meilleure équipe de l’année 2025, avec un score de 1.660 points.

Dans la catégorie des athlètes handicapés exceptionnels, la nageuse Vi Thi Hang arrive en tête du classement avec 282 points. L’entraîneur de natation Nguyên Dang Viên, quant à lui, se classe premier du classement des entraîneurs avec 201 points.

