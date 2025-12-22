Binh Vy rafle l’or aux Championnats du monde d’échecs rapides et blitz

La maître internationale Nguyên Binh Vy a décroché la médaille d’or en parties rapides féminines des moins de 17 ans lors des Championnats du monde d’échecs rapides et blitz FIDE 2025 des moins de 9 ans et des moins de 17 ans, qui se sont achevés dimanche 21 décembre à Antalya, en Turquie.

Nguyên Binh Vy a réalisé une performance impressionnante, faisant preuve d’une grande régularité et d’un courage remarquable sous la pression intense de la compétition tout au long des rondes. Avec un total de 7,5 points après neuf parties, elle a brillamment vaincu plusieurs adversaires redoutables issues de pays à forte tradition échiquéenne, comme la Russie et l’Ouzbékistan, remportant ainsi la prestigieuse médaille d’or et faisant honneur aux échecs vietnamiens.

Photo : BTC/CVN

En blitz, Binh Vy a confirmé sa régularité, terminant avec sept points après neuf parties, ce qui lui a valu la médaille d’argent.

Après le succès de Binh Vy, le jeune joueur d’échecs Nguyên Nam Kiêt, dans la catégorie des garçons de moins de 15 ans, a également brillé en décrochant la médaille d’argent à l’épreuve de blitz.

Nam Kiêt affrontait le grand maître Erdogmus Yagiz Kaan, 2497e au classement Elo et figurant parmi les meilleurs jeunes joueurs mondiaux. Dans cette confrontation intense, il a fait preuve d’une grande force de caractère, terminant les neuf parties avec un score impressionnant de 7,5, à seulement 0,5 point du champion.

Le tournoi a attiré 314 jeunes joueurs de 33 pays, participant à des épreuves de parties rapides et de blitz dans toutes les catégories d’âge, hommes et femmes confondus.

Les performances du Vietnam lors de ce tournoi mondial d’échecs soulignent la place grandissante du pays sur la chessosphère mondiale et témoignent du talent et du potentiel remarquables de ses jeunes joueurs.

VNA/CVN