Mai Duc Chung reste à la tête de l’équipe féminine de football du Vietnam

L’équipe nationale féminine de football du Vietnam restera sous la direction de Mai Duc Chung, sélectionneur de l’équipe nationale, dans sa préparation pour la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026, un tournoi crucial dans la quête du Vietnam pour se qualifier pour la deuxième fois à la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Selon Nguyên Sy Hiên, président du Conseil national des entraîneurs, la vaste expérience et la réputation de l’entraîneur chevronné Mai Duc Chung font de lui le candidat idéal pour diriger l’équipe.

"Les joueurs connaissent bien sa philosophie et ses méthodes d’entraînement, et il comprend les capacités, la mentalité et les caractéristiques individuelles de chacun", a-t-il déclaré.

"Le maintien de Mai Duc Chung à la tête de l’équipe garantit la continuité du leadership, de la planification stratégique et des méthodes d’entraînement, offrant ainsi à l’équipe la stabilité nécessaire pour consolider ses acquis", a-t-il expliqué.

L’entraîneur Mai Duc Chung continuera de privilégier l’équilibre entre expérience et jeunesse, intégrant joueuses confirmées et jeunes talents. Lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), en Thaïlande, cette approche s’est avérée très efficace, combinant harmonieusement deux générations de joueuses.

L’entraîneur de 74 ans s’est dit honoré de la confiance renouvelée de la Fédération vietnamienne de football (VFF) et a réaffirmé son engagement à préparer l’équipe à une performance optimale lors de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026.

Le tournoi est prévu en mars 2026. Les joueuses effectueront leur premier stage d’entraînement en Chine en janvier 2026, où elles disputeront deux matchs amicaux afin d’affiner leur jeu.

Un second stage d’entraînement se déroulera en Australie, pays hôte de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026, et comprendra au moins un match amical pour s’acclimater aux conditions locales.

Suite à l’expiration de son contrat avec la VFF le 31 décembre 2025, la reconduction de Mai Duc Chung à la tête de l’équipe souligne la confiance de la fédération en sa capacité à assurer la continuité du développement de l’effectif, de la stratégie tactique et de la progression globale de l’équipe.

La VFF espère que la stabilité de l’encadrement technique, associée à une préparation rigoureuse, permettra à l’équipe féminine de maintenir son esprit combatif, sa résilience et son ambition, et de consolider la place du Vietnam dans le football féminin asiatique.

