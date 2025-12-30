L'équipe vietnamienne de futsal se prépare pour la Coupe d'Asie de futsal de l'AFC 2026

L'entraîneur Diego Giustozzi a annoncé le 29 décembre la composition de l'équipe nationale vietnamienne de futsal en vue de la Coupe d'Asie de futsal de l'AFC 2026. Plusieurs joueurs expérimentés font leur retour après des périodes d'absence pour cause de blessure, a indiqué la Fédération vietnamienne de football (VFF).

Parmi les joueurs les plus attendus, on note le retour de Tran Thai Huy, Châu Doan Phat et Ngô Ngoc Son. Absents des 33es Jeux d'Asie du Sud-Est, faute d'avoir retrouvé leur pleine forme physique, ils sont désormais prêts à rejouer. Il convient de noter que Châu Doan Phat a récemment reçu le Ballon d'Or de Futsal 2025, tandis que Tu Minh Quang et Nguyên Da Hai, respectivement médaillés d'Argent et de Bronze de Futsal 2025, participent toujours à ce stage d'entraînement.

Photo : VFF/CVN

Conformément au plan établi, l'équipe vietnamienne de futsal débutera son entraînement le 2 janvier 2026 au complexe sportif de l'arrondissement de Chanh Hung à Hô Chi Minh-Ville. Sous la direction de l'entraîneur argentin, l'équipe entamera une phase de préparation intensive cruciale, avec un programme d'entraînement chargé, afin d'atteindre son meilleur niveau avant le principal tournoi de futsal d'Asie.

Dans le cadre du programme de préparation mis en place par la Fédération vietnamienne de futsal (VFF), le Vietnam disputera deux matchs amicaux internationaux contre l'équipe d'Afghanistan, les 19 et 21 janvier 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Ces matchs sont considérés comme des tests importants pour l'encadrement technique, lui permettant d'évaluer l'effectif, d'affiner le style de jeu et d'expérimenter différentes options tactiques avant le départ de l'équipe pour l'Indonésie le 27 janvier 2026, où elle disputera la Coupe d'Asie de futsal de l'AFC 2026.

Lors de ce tournoi, le Vietnam a été placé dans le groupe B, aux côtés d'adversaires redoutables tels que la Thaïlande, finaliste de la dernière édition, ainsi que le Koweït et le Liban. Ce groupe s'annonce très compétitif et exigera une préparation minutieuse, tant sur le plan technique que mental, de la part de l'entraîneur Diego Giustozzi et de ses joueurs.

Fort des enseignements tirés des 3es Jeux d'Asie du Sud-Est et grâce à la stratégie de préparation structurée et à long terme de la Fédération vietnamienne de futsal (VFF), l'équipe nationale vietnamienne de futsal entame une nouvelle campagne déterminée à remporter la Coupe d'Asie de futsal de l'AFC 2026 et à confirmer ainsi la place du Vietnam sur la scène continentale du futsal.

VNA/CVN