Xiangqi : le Vietnamien Nguyên Thanh Bao vice-champion à la Coupe Phuong Trang 2025

Le 7 e Tournoi international des maîtres de xiangqi - Coupe Phuong Trang 2025, organisé du 22 au 28 décembre au FUTA Residence - Da Nang Times Square, s’est achevé le 28 décembre.

Photo : VNA/CVN

La finale entre Nguyên Thanh Bao (Vietnam) et Xu Wenqiang (Chine) a constitué le temps fort du tournoi. Après un match nul en partie classique, la confrontation s’est décidée lors des parties rapides. Xu Wenqiang s’est imposé grâce à une meilleure maîtrise du milieu de jeu et de la finale, remportant la Coupe d’or, tandis que Nguyên Thanh Bao a décroché la Coupe d’argent.

Dans le match pour la troisième place, Hua Chenhao (Chine) a battu Wang Jiarui (Chine) sur le score de 1-0.

Au classement final, Xu Wenqiang s’est adjugé le titre de champion, devant Nguyên Thanh Bao, Hua Chenhao et Wang Jiarui, respectivement deuxième, troisième et quatrième.

Doté d’une enveloppe totale de 56.200 dollars, le tournoi a réuni 30 joueurs, dont 11 maîtres internationaux venus notamment de Chine, de Malaisie et de Singapour, ainsi que 19 des meilleurs joueurs vietnamiens, illustrant une nette progression en termes d’envergure et de niveau technique.

VNA/CVN