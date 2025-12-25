L’équipe féminine vietnamienne de volley-ball termine 28e au dernier classement FIVB

L’équipe féminine vietnamienne de volley-ball a terminé l’année 2025 à la 28 e place mondiale, selon le dernier classement de fin d’année publié par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB).

>> Des talents étrangers brillent au Championnat national de volley-ball

>> Volley-ball vietnamien : cap sur l’or aux SEA Games 33

>> Thanh Thúy, l’étoile du volley-ball vietnamien

Photo : VNA/CVN

Leur performance aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) n’a pas encore été prise en compte dans le classement FIVB. Par conséquent, la position de l’équipe reste inchangée par rapport au classement d’août, avec un total de 136,75 points.

Aux SEA Games 33, le Vietnam a terminé deuxième après sa défaite face au pays hôte, la Thaïlande, en finale. Au cours du tournoi, les Vietnamiennes ont disputé cinq matchs, remportant quatre victoires contre la Malaisie, l’Indonésie, le Myanmar et les Philippines, et s’inclinant une fois face à la Thaïlande.

La Thaïlande, championne des SEA Games 33, occupe actuellement la 18e place du classement FIVB. Le Japon, cinquième au niveau mondial, est la seule équipe asiatique à figurer dans le Top 5 mondial.

En Asie, le Japon reste la meilleure équipe de la région, suivi par la Chine et la Thaïlande, tandis que le Vietnam occupe la quatrième place du classement continental.

VNA/CVN