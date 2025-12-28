SEA Games 33 : un tournant stratégique pour le sport vietnamien

Les 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) resteront dans les annales comme un jalon majeur du sport vietnamien, marquant une transformation profonde tant dans la stratégie que dans la physionomie de celui-ci.

À l’issue de la compétition, la délégation vietnamienne s’est classée troisième au tableau général des médailles, derrière le pays hôte, la Thaïlande, et l’Indonésie, avec un total de 278 médailles, dont 87 en or, 81 en argent et 110 en bronze. Au-delà des chiffres, ces résultats témoignent surtout de la maturité croissante d’une nouvelle génération d’athlètes, désormais prête à assumer les responsabilités nationales et à porter plus loin les ambitions du sport vietnamien sur les scènes régionale et internationale.

L’un des faits marquants de cette édition réside dans le choix assumé de faire confiance à la jeunesse. Alors que de nombreux athlètes chevronnés, qui ont façonné la renommée du sport vietnamien au fil des années, se retirent progressivement, une relève dynamique et prometteuse émerge avec force. SEA Games 33 a ainsi servi de véritable banc d’essai, à la fois exigeant et porteur d’espoir, permettant d’évaluer la solidité du système de formation sportive, aujourd’hui en pleine restructuration et résolument tourné vers des échéances plus ambitieuses telles que les Jeux asiatiques (ASIAD) et les Jeux olympiques.

La pertinence de ses investissements ciblés

Autre élément saillant : le recentrage stratégique sur les disciplines olympiques. Plutôt que de rechercher la quantité de médailles dans des sports à forte dimension régionale, le Vietnam a confirmé la pertinence de ses investissements ciblés. La majorité des médailles d’or obtenues provient en effet de disciplines fondamentales du sport mondial, illustrant une orientation claire vers la qualité, la profondeur et la durabilité des performances.

En athlétisme, discipline emblématique et hautement concurrentielle, de nouveaux visages se sont imposés avec éclat. Alors que les figures historiques approchent progressivement de la fin de leur carrière, l’émergence de jeunes talents insuffle une dynamique renouvelée à l’équipe nationale. La performance de Bùi Thị Kim Anh en saut en hauteur en est une illustration frappante. Née en 2006, la jeune athlète a franchi la barre à 1,86 m, établissant un nouveau record. Cet exploit individuel souligne non seulement son potentiel exceptionnel, mais aussi l’efficacité de la stratégie vietnamienne de détection et de formation précoce des talents.

Après une décennie de domination d’athlètes expérimentées telles que Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc s’est imposée comme une nouvelle référence en remportant la médaille d’or du 400 m féminin en 52 secondes 74. Cette victoire est l’aboutissement d’un processus de formation structuré, permettant à une jeune athlète de développer la solidité mentale indispensable aux compétitions internationales.

En natation, la jeune Nguyễn Thúy Hiền s’affirme progressivement comme la relève des générations précédentes. Grâce à une amélioration constante de ses performances et à une assurance croissante face aux meilleures concurrentes régionales, elle incarne désormais les ambitions du sport vietnamien de franchir un nouveau palier.

Les disciplines exigeant une forte maîtrise psychologique, telles que le tir sportif ou les arts martiaux, participent également à cette dynamique de renouveau. La tireuse Trịnh Thị Thu Vinh en est l’exemple le plus emblématique. Avec quatre médailles d’or - dont deux en individuel et deux par équipes - assorties de trois records des SEA Games, elle a affirmé sa domination régionale et laissé entrevoir de solides perspectives sur la scène mondiale.

Dans le wushu et les sports de combat, la transition générationnelle est elle aussi bien engagée. Des athlètes comme Đặng Trần Phương Nhi ont démontré un haut niveau de technicité et de maîtrise, capable de convaincre les arbitres les plus exigeants lors de compétitions internationales de premier plan.

Le fait que ces jeunes athlètes aient rapidement accédé à des positions de premier plan lors des SEA Games 33 confirme que le sport vietnamien dispose d’un vivier de talents prometteur, apte à prendre le relais sans créer de rupture significative en matière de résultats. Cette réalité reflète également une évolution notable de la gouvernance sportive, caractérisée par une plus grande audace dans la confiance accordée à la jeunesse et par la mise en place de conditions favorables à leur progression à travers les grandes compétitions.

Derrière chaque médaille se profile par ailleurs le soutien croissant des sciences du sport. Lors de cette édition, le recours à l’intelligence artificielle pour l’analyse des adversaires, l’exploitation des mégadonnées pour le suivi des charges d’entraînement, ainsi que les protocoles avancés de médecine sportive et de nutrition ont contribué à optimiser les performances, à réduire les risques de blessure et à prolonger la carrière des jeunes talents. Le sport vietnamien entre ainsi dans une nouvelle phase de développement, où chaque détail technique est affiné grâce à la technologie.

Cette évolution est d’autant plus nécessaire que plusieurs pays voisins, tels que la Thaïlande, Singapour ou la Malaisie, investissent massivement dans les infrastructures et les technologies sportives. À cet égard, SEA Games 33 a servi de révélateur, mettant en lumière non seulement la concurrence en matière de performances, mais aussi les écarts et les progrès en termes de gestion et de science du sport dans la région.

Dans l’ensemble, la délégation vietnamienne a atteint les trois objectifs majeurs fixés pour cette édition : consolider et rehausser la position du Vietnam sur la scène sportive régionale ; enregistrer des avancées significatives dans les disciplines clés, notamment les sports olympiques ; et promouvoir l’image d’une équipe nationale moderne, professionnelle et porteuse d’une forte identité culturelle. Les défis à venir demeurent néanmoins nombreux, en particulier la poursuite de la transition générationnelle et l’équilibre délicat entre exigences de résultats immédiats et stratégies de développement à long terme pour la période 2030-2045.

Cette 33es édition des SEA Games a ainsi pleinement rempli son rôle de test décisif, contribuant à redéfinir la trajectoire du sport vietnamien. Fort d’une base solide reposant sur l’alliance entre l’expérience des aînés et l’élan puissant de la jeunesse, le sport vietnamien peut désormais envisager avec confiance des compétitions de plus grande envergure, où détermination, talent et intelligence collective continueront de s’affirmer et de rayonner.

