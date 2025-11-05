Mesures pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres

Alors que la croissance vietnamienne, tirée par le crédit, approche de ses limites, les experts estiment que le pays doit se recentrer sur le développement de ses marchés de capitaux, notamment les actions et les obligations, afin de maintenir une expansion économique à deux chiffres dans les années à venir.

Selon Pham Luu Hung, économiste en chef de Saigon Securities Incorporation (SSI), avant la pandémie de COVID-19, le PIB vietnamien progressait de près de 7% par an en moyenne, une croissance largement alimentée par les prêts bancaires. Depuis la pandémie, l'économie s'est progressivement redressée, mais sa dépendance au crédit bancaire s'est accentuée.

Les données du FMI montrent que le ratio crédit/PIB du Vietnam a atteint près de 150 %, un niveau très élevé par rapport aux autres économies régionales. Cela indique que la croissance a été largement fondée sur le crédit plutôt que sur la productivité et les investissements à long terme, ce qui représente un risque pour la stabilité financière.

Pham Luu Hung a averti que le maintien d'une dépendance excessive aux prêts bancaires aggraverait les risques systémiques, alimenterait l'inflation et fragiliserait la stabilité économique.

«Si le pays souhaite une croissance de 8 à 10 %, il n'a d'autre choix que de passer du marché monétaire au marché des capitaux», a-t-il déclaré.

Actuellement, les dépôts privés au Vietnam s'élèvent à environ 7,7 quadrillions de dóngs (300 milliards de dollars), soit une réserve considérable de capitaux nationaux. Si seulement 5 % de ce montant étaient investis en actions, le marché pourrait engranger 15 milliards de dollars supplémentaires, dépassant largement les 1 à 2 milliards de dollars US généralement tirés des fonds négociés en bourse après une amélioration du marché.

De nombreux analystes financiers s'accordent à dire que la croissance de 10 % d'ici 2026 ne peut plus reposer uniquement sur les prêts bancaires, mais doit impérativement être alimentée par un marché des capitaux robuste et d'importants flux de capitaux nationaux, soutenus par la confiance, la transparence et une capacité d'absorption des capitaux accrue.

Les experts décrivent la croissance du crédit comme le moteur traditionnel, tandis que la modernisation du marché boursier et la mise en œuvre de réformes institutionnelles sont perçues comme le «nouveau moteur» pour débloquer les financements à moyen et long terme nécessaires à une forte croissance économique dans les années à venir.

Bui Hoang Hai, vice-président de la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC), a déclaré que la décision de FTSE Russell d'élever le Vietnam au rang de marché émergent constituait non seulement une étape historique, mais aussi un nouveau point de départ pour le développement du marché des capitaux national.

Pour attirer les flux de capitaux d'investissement

Afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par cette promotion, Bui Hoang Hai a indiqué que la SSC et le ministère des Finances avaient lancé un plan d'action global axé à la fois sur l'offre - par le développement de nouveaux biens de consommation - et sur la demande, en attirant les flux de capitaux d'investissement.

Du côté de l'offre, l'accent sera mis sur la réduction du délai d'introduction en bourse (IPO). En vertu du nouveau décret n° 254, le délai entre la finalisation d'une IPO et la cotation des actions a été ramené de 4 à 6 mois à seulement 30 jours.

Le gouvernement encourage également les grandes entreprises à capitaux étrangers (IDE) à réaliser des IPO et à s'introduire en bourse sur le marché national.

«De nombreuses entreprises à capitaux étrangers (IDE) importantes et performantes ont manifesté leur souhait d'être cotées à la Bourse de Manille», a déclaré Bui Hoang Hai. «Une fois cotées, le marché offrira des produits de meilleure qualité, une liquidité et une envergure accrues, et sera plus attractif pour les investisseurs internationaux».

Parallèlement au marché boursier, le marché obligataire sera considéré comme le deuxième pilier essentiel du marché des capitaux, contribuant à stimuler la croissance du PIB. La Commission de la fonction publique (SSC) travaille à l'élaboration d'un cadre juridique pour les obligations d'infrastructure, les obligations vertes et d'autres produits financiers durables afin de répondre aux vastes besoins de financement des infrastructures du Vietnam, a précisé Bui Hoang Hai.

Les fonds indexés sur les obligations des marchés émergents de FTSE, JP Morgan et Bloomberg totalisent actuellement environ 5 600 milliards de dollars, incluant des allocations à des économies similaires au Vietnam, telles que les Philippines, la Thaïlande et l'Indonésie. Lorsque la notation de crédit du Vietnam sera relevée à la catégorie investissement - ce qui est prévu d'ici un à deux ans - les flux de capitaux obligataires internationaux disposeront d'un cadre juridique solide pour s'orienter plus fortement vers le pays.

Par conséquent, au-delà des mesures de relance ou des investissements publics, la future croissance à deux chiffres du Vietnam dépendra de la libération du marché des capitaux - par le biais des actions et des obligations - afin de contribuer à restructurer le système financier dans une direction plus durable, transparente et moderne.

