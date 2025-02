Le marché des capitaux vietnamiens promet un potentiel important

>> Le marché boursier table sur des entrées de plusieurs milliards de dollars

>> Le Vietnam s’attend à une vague de capitaux étrangers en 2025

Photo : VNA/CVN

Le rapport intitulé "Vietnam at a glance - Let’s talk capital" (Le Vietnam en un coup d’œil - Parlons capital), met l’accent sur l’expansion des canaux de mobilisation de capitaux du pays et fournit des informations sur le commerce, les importations, les exportations et les tarifs douaniers.

Le Vietnam a été le marché boursier le plus performant d’Asie du Sud-Est en 2024.

Cependant, les derniers trimestres ont également vu un certain recul des flux d’investissement de portefeuille des investisseurs étrangers. Bien que principalement motivé par des évolutions macroéconomiques, cela pose néanmoins la question de savoir s’il existe des obstacles entravant l’intérêt et la participation des étrangers au marché boursier du Vietnam. Et en effet, les défis structurels persistent, indique le rapport.

Il s’agit notamment d’obstacles liés aux transactions et aux infrastructures, d’une transparence et d’une divulgation des entreprises relativement moindres.

Mais des changements sont en cours. À compter de novembre 2024, le Vietnam a supprimé l’exigence de préfinancement pour les transactions boursières, remplissant ainsi un critère important pour passer de marché frontalier à marché émergent, potentiellement plus tard cette année. Le pays est sur la liste de surveillance depuis 2018. Si elle est mise en œuvre, FTSE Russell, un important fournisseur d’indices, estime qu’une mise à niveau de la désignation pourrait apporter 6 milliards d'USD, soit plus de 1% du PIB, en flux d’investissements étrangers dans le pays.

Cette attention est particulièrement importante pour le Vietnam, qui est à la traîne par rapport à ses pairs de l’ASEAN en termes de développement du marché boursier. En revanche, les prêts bancaires ont augmenté considérablement par rapport à la taille de son économie, ce qui indique que le crédit a principalement soutenu la tendance à la forte croissance observée au fil des ans.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, une forte dépendance au crédit peut conduire à amplifier les ajustements économiques de manière défavorable, comme lorsque les coûts d’emprunt ont augmenté fin 2022. Lorsque l’économie a connu une inflation aiguë peu après la pandémie et que la Banque d’État du Vietnam (BEV) a réagi en conséquence en resserrant sa politique monétaire, la croissance du crédit a fortement ralenti, car les pressions se sont répandues dans de nombreux domaines du secteur intérieur, en particulier dans les secteurs bancaire et immobilier, qui sont inclus dans les autres services.

Dans ce contexte, les développements visant à améliorer les marchés de capitaux ne doivent pas seulement être considérés comme un rattrapage par rapport aux pairs du marché, mais aussi en termes de diversification et d’élargissement des canaux de mobilisation de capitaux pour renforcer la résilience financière.

Malgré la taille plus importante de son marché boursier par rapport à son marché obligataire, les capitaux effectivement levés sur le marché des actions n’ont représenté que 10% des fonds levés sur le marché des obligations d’entreprises entre 2019 et 2023.

Sources de financement

La présence dominante du secteur bancaire se reflète également sur ces marchés, dont le secteur bancaire englobe traditionnellement et continue d’englober la majorité des émissions d’obligations d’entreprises. D’autres secteurs, tels que l’industrie manufacturière et le commerce de détail, sont manifestement confrontés à des difficultés plus importantes pour accéder à des sources de financement autres que le crédit bancaire, ce qui peut limiter une allocation efficace du capital et restreindre l’activité.

Le gouvernement a pris des mesures pour répondre aux divers défis et risques liés aux marchés des capitaux. Suite à l’environnement de marché difficile pour les obligations d’entreprises à la fin de 2022, les autorités ont introduit davantage de garde-fous pour apaiser les inquiétudes des investisseurs, par exemple en autorisant uniquement les investisseurs professionnels à participer à la négociation d’obligations d’entreprises par le biais de placements privés.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, des réformes structurelles visant à améliorer la transparence et la divulgation d’informations pour s’adapter à une base d’investisseurs mondiale sont également en cours. Par rapport à d’autres pairs de l’ASEAN qui ont déjà adopté les normes internationales d’information financière (IFRS), toutes les entreprises vietnamiennes n’ont pas encore abandonné les normes comptables vietnamiennes (VAS) et adopté les IFRS, ce qui entraîne des différences de valorisation.

Il est encourageant de constater que 2025 est une année clé dans le plan de transition établi par le gouvernement, car l’adoption des IFRS passe d’une adoption volontaire à une adoption obligatoire pour les entreprises publiques à partir de cette année.

L’introduction d’une plus grande transparence a également été le cas dans d’autres domaines de l’économie, comme le marché immobilier. Les changements réglementaires apportés à la Loi foncière de 2024, à la Loi sur le logement de 2023 et à la Loi sur le commerce immobilier de 2023 ont favorisé l’afflux d’IDE nouvellement enregistrés dans le secteur, s’établissant à 4 milliards d'USD en 2024, contre 1 milliard en 2023.

Des changements notables, tels que des prix du foncier reflétant mieux les valeurs du marché, un assouplissement des droits fonciers pour les Vietnamiens d’outre-mer et une divulgation d’informations plus stricte par les entreprises immobilières, continueront de soutenir le sentiment de reprise.

Au-delà de l’augmentation de la participation étrangère sur les marchés financiers, l’élargissement et la diversification de la base d’investisseurs nationaux seront essentiels pour contribuer à atteindre durablement les objectifs officiels d’une capitalisation boursière de 120% et d’un encours d’obligations d’entreprises de 25% du PIB, respectivement, d’ici 2030. En effet, la présence des investisseurs institutionnels dans ces deux espaces a une marge de progression notable.

