Électricité du Vietnam relève le défi de l’approvisionnement en électricité

Selon EVN, la capacité de charge totale du système devrait atteindre 54.510 MW cette année, en hausse de 11,35 % par rapport à 2024. La production commerciale d’électricité est prévue à 300,9 milliards de kWh, des plans d’urgence portant ce chiffre à 305,6 milliards de kWh pour faire face aux scénarios de forte croissance.

Cet avertissement intervient alors que des vagues de chaleur commencent à frapper certaines régions du pays, les régions du Nord et du Sud connaissant déjà des températures atteignant 38°C. Cette hausse des températures a entraîné une augmentation notable de la consommation d’électricité, notamment pour la climatisation et les besoins domestiques.

"Cela exerce une pression considérable sur le réseau national, de la production à la distribution en passant par le transport", a déclaré le directeur général adjoint d’EVN, Vo Quang Lâm.

« Assurer un approvisionnement électrique stable pendant les pics de chaleur exige non seulement les efforts du secteur de l’électricité, mais aussi une étroite collaboration des ménages, des entreprises et de la communauté au sens large», a-t-il ajouté.

Si le temps plus frais du début d’année a légèrement ralenti la demande, EVN a indiqué que la production commerciale d’électricité au premier trimestre 2025 a tout de même atteint 63,645 milliards de kWh, soit une hausse de 4,43% en glissement annuel. Cependant, la demande devrait continuer à augmenter avec l’intensification de la saison chaude.

EVN a élaboré plusieurs scénarios d’approvisionnement pour garantir la sécurité énergétique, incluant des prévisions de croissance de la demande pouvant atteindre 12 à 13 %.

Il mène dix grands projets énergétiques totalisant 8.800 MW, dont les principaux travaux devraient être achevés en 2025, notamment l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh, la centrale thermique de Quang Trach I, d’importantes lignes de transport et la liaison au réseau de Côn Dao.

Outre les investissements dans les infrastructures, EVN et ses filiales déploient des initiatives de gestion de la demande, notamment le transfert de charge, des campagnes d’économies d’énergie et des mesures incitant les clients à utiliser l’électricité de manière plus sûre et plus efficace.

