Assemblée nationale : Đô Đuc Duy relevé de ses fonctions de député

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le 17 juillet 2025, après examen de la proposition de la Commission centrale de contrôle du Parti concernant les mesures disciplinaires à l’encontre d’un membre fautif, le Politburo a constaté que Đô Đuc Duy, membre du Comité central du Parti, membre du Comité du Parti du gouvernement, secrétaire du Comité du Parti et ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, avait, durant son mandat de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, de secrétaire du Comité provincial chargé des affaires du Parti et de président du Comité populaire de Yên Bái (Nord), enfreint des règlements du Parti et des lois de l’État dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités.

Il a été reconnu coupable d’avoir violé le principe du centralisme démocratique, le règlement de travail, ainsi que les interdits réservés aux membres du Parti et les exigences en matière d’exemplarité. Ces manquements ont entraîné des conséquences graves, suscité une vive réaction de l’opinion publique, et terni l’image du Parti ainsi que des institutions concernées.

Sur la base de la nature, de la gravité, des conséquences et des causes de ses fautes, conformément au règlement disciplinaire du Parti, le Politburo a décidé d’appliquer un avertissement à Đô Đuc Duy.

Par ailleurs, le président de la République a signé la décision N°1355/QĐ-CTN en date du 17 juillet 2025, suspendant temporairement Đô Đuc Duy de ses fonctions de ministre de l’Agriculture et de l’Environnement pour le mandat 2021-2026 à compter du 17 juillet 2025, en attendant que l’Assemblée nationale procède à sa révocation officielle.

Selon le communiqué du 12e plénum du Parti (XIIIe exercice), le Comité central a accepté que Đô Đuc Duy cesse d’exercer ses fonctions de membre du Comité central du Parti pour ce même mandat.

VNA/CVN