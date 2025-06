Le Secrétariat du Comité central du Parti sanctionne plusieurs membres du Parti

>> Un ex-Premier ministre permanent risque de sanction pour actes répréhensibles

>> Proposer des sanctions disciplinaires à des dirigeants

Les cadres sanctionnés sont Trân Ngoc Thuân, ancien membre de la permanence du Comité du Parti du Bloc des entreprises centrales, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien président du conseil d’administration du Groupe du caoutchouc du Vietnam ; Vo Van Chanh, ancien membre de la permanence du Comité du Parti et ancien vice-président du Comité populaire de la province de Dông Nai; Nguyên Van Tiên, ancien membre du Comité du Parti et ancien vice-président du Conseil populaire de la province de Hâu Giang.

Après avoir examiné la demande de la Commission du contrôle du Comité central du Parti, le Secrétariat a constaté qu’ils avaient fait preuve d’une déchéance idéologique, politique et morale et du mode de vie ; ont violé les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ; ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption, la gabegie et la négativité ; et ont violé les règles sur les activités interdites aux membres du Parti et la responsabilité en matière d’exemplarité.

Les violations et fautes commises ont provoqué des conséquences très graves et des exaspérations dans la société, et porté atteinte à la réputation des organisations du Parti, des administrations locales et des organismes concernés, a-t-il déclaré.

Compte tenu de la nature, de l’ampleur et des conséquences des violations, et conformément au règlement disciplinaire du Parti, le Secrétariat a décidé d’exclure Trân Ngoc Thuân, Vo Van Chanh et Nguyên Van Tiên du Parti.

Le Secrétariat a également demandé aux autorités compétentes d’imposer les mesures disciplinaires administratives correspondantes en temps opportun et de manière synchrone avec les mesures disciplinaires de la Partie.

VNA/CVN