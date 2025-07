IA et Big Data : Google accompagne le Vietnam dans la formation des cadres

Lors de la rencontre l’après-midi du 17 juillet à Hanoï avec Doron Avnin, vice-président de Google en charge des relations gouvernementales et des politiques publiques pour les marchés émergents, le Pr.-Dr. Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a souligné l'importance d'élargir la coopération internationale, en particulier dans le contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle étape de développement, avec une grande détermination dans la mise en œuvre des politiques majeures du Parti et de l'État sur l'innovation, la transformation numérique et le développement de ressources humaines de haute qualité.

Photo: VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang a souhaité une collaboration avec Google pour développer un modèle de formation complet basé sur l’IA, adapté au contexte vietnamien et répondant aux divers besoins de formation des cadres. Il a également exprimé le souhait de construire une base de mégadonnées (Big Data) commune pour l'ensemble du système de l'Académie et du système politique, la considérant comme une "ressource dormante" essentielle à exploiter pour l'élaboration des politiques, la recherche théorique et la formation des cadres. Il a également souhaité la participation de partenaires technologiques de renom comme Google et FPT.

De son côté, Doron Avnin a réaffirmé l'engagement de Google à accompagner le Vietnam dans sa transformation numérique, notamment dans l'éducation et la formation. Il a présenté les trois niveaux de formation en IA déployés par Google dans d'autres pays : vulgarisation des connaissances de base, application pratique de l'IA au quotidien professionnel, et programmes de formation approfondie pour la recherche et l'innovation.

Les deux parties ont convenu de signer prochainement un protocole d'accord sur la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et l'application de l'IA. Ce protocole jettera les bases de programmes conjoints de développement de l'IA, de plateformes d'apprentissage numérique, de séminaires thématiques et d'un écosystème d'innovation adapté au Vietnam.

