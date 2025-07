Le Vietnam renforce son rôle à Vienne grâce à une coopération approfondie avec les Nations unies

Une délégation du ministère vietnamien des Affaires étrangères, dirigée par le vice-ministre Lê Anh Tuân, a mené une série d’activités de coopération avec plusieurs organes des Nations unies basés à Vienne (Autriche), dont la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

>> Le Vietnam souligne les valeurs fondamentales de la Charte de l’ONU

>> L'ONU apprécie la position du Vietnam en faveur du multilatéralisme

>> Le Vietnam approfondit ses liens avec la Commission onusienne du droit commercial

Photo : VNA/CVN

En marge de la 58e session plénière de la CNUDCI, réunissant près de 80 pays, organisations gouvernementales et non gouvernementales, le Vietnam a signé le 17 juillet un protocole d’accord avec la CNUDCI pour la période 2025-2031. Cet accord vise à approfondir la coopération dans l’élaboration de cadres juridiques pour l’économie verte et l’économie numérique, à renforcer les capacités des juristes vietnamiens et à perfectionner l’arsenal juridique du pays en matière de commerce international.

Le vice-ministre Lê Anh Tuân a hautement apprécié le rôle de la CNUDCI, a félicité le succès de la 58e session et l'a remercié pour sa coopération efficace au cours des dernières années.

La secrétaire générale de la CNUDCI, Anna Joubin-Bret, a de son côté exprimé son soutien à l’initiative vietnamienne sur les marchés carbone, et a approuvé l’organisation à Hanoï d’un événement commémoratif marquant les 60 ans de la fondation de la commission.

Le 15 juillet, le Vietnam, en coopération avec la CNUDCI, a organisé un événement dédié à la thématique des marchés carbone. L’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission vietnamienne auprès des organisations internationales à Vienne, a souligné l’importance de la construction d’un cadre juridique international harmonisé pour les transactions carbones. Il a précisé que le Vietnam entendait légaliser son marché du carbone d’ici 2029.

Renforcer la coopération avec l'ONUDI

Lors d’une rencontre avec le vice-directeur général de l’ONUDI, Ciyong Zou, le vice-ministre Lê Anh Tuân a salué le rôle de l’organisation dans le soutien aux pays en développement, dont le Vietnam. Il a mis en avant la croissance industrielle du pays, estimée à près de 10% en 2024 et a appelé à une coopération renforcée en matière de consultation politique, d’amélioration de la capacité, d’industrielle verte et moderne et de recrutement de Vietnamiens pour des postes de l’ONUDI.

Photo : VNA/CVN

Ciyong Zou a félicité le Vietnam pour ses réalisations industrielles et a affirmé l’engagement de l’ONUDI à accompagner le pays dans sa stratégie axée sur la haute technologie, la transformation numérique et l’innovation.

Le Vietnam et l’ONUDC ont signé un Accord de pays hôte (HCA) pour l’organisation de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, prévue en octobre 2025. Cette convention est appelée à devenir un instrument international majeur dans la lutte contre les crimes numériques.

Lors de la signature, Mme Candice Welsch, directrice de la division des politiques publiques de l’ONUDC, a salué l’engagement du Vietnam et affirmé que l’ONUDC enverrait une délégation technique à Hanoï dans les plus brefs délais. Elle a réaffirmé le soutien total de l’organisation pour faire de cet événement un jalon de la diplomatie multilatérale du Vietnam, à l’occasion du 80e anniversaire de la création des Nations unies.

VNA/CVN