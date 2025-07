Des membres du Parti sanctionnés pour des actes répréhensibles

Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont annoncé vendredi 11 juillet des mesures disciplinaires à l'encontre de trois responsables, actuels et anciens, pour violations graves des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice de leurs fonctions.

>> Le secrétaire général travaille avec la Commission centrale du contrôle du Parti

>> Proposer des sanctions disciplinaires à des dirigeants

Photo : ST/CVN

Un avertissement a été adressé à Vo Chi Công, membre suppléant du Comité central du Parti, membre du Bureau permanent du Comité municipal du Parti de Can Tho et chef du Bureau de l'information, de l'éducation et de la mobilisation de masse du Comité municipal du Parti.

Selon la Commission d'inspection du Comité central du Parti, Vo Chi Công, alors membre du Bureau permanent du Comité provincial du Parti de Soc Trang et chef de son Bureau d'organisation, a été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles interdisant aux membres du Parti et le devoir d'exemplarité, ce qui a entraîné de graves conséquences et porté atteinte à la réputation du Parti.

Des sanctions plus sévères ont été infligées à deux anciens responsables de la province de Hung Yên. Nguyên Bat Khach, ancien membre du Bureau permanent du Comité provincial du Parti et ancien vice-président permanent du Comité populaire provincial, et Lê Ngoc Soi, ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien directeur du Département provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement, ont été exclus du Parti. Tous deux ont affiché une dégradation de leur idéologie politique, de leur moralité et de leur mode de vie ; ils se sont livrés à des violations telles que la corruption, le gaspillage et d'autres fautes. Leurs actions ont eu de graves conséquences, suscité l'inquiétude du public et porté gravement atteinte à la réputation de l'organisation du Parti et à l'intégrité de leurs unités respectives.

Le Bureau politique et le Secrétariat ont proposé aux autorités compétentes d'appliquer rapidement des sanctions administratives conformes aux mesures disciplinaires du Parti.

VNA/CVN