Multilinguisme : le Vietnam contribue avec la traduction du "Pacte pour l'Avenir"

Lors de l’événement "Le multilinguisme en action" tenu le 18 juillet au siège des Nations unies à New York, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a remis la version vietnamienne du "Pacte pour l’Avenir" ( Pact for the Future ) au président de la 79 e session de l’Assemblée générale, Philemon Yang.

Photo : VNA/CVN

Adopté par les dirigeants mondiaux lors du Sommet pour l’Avenir en septembre 2024, le "Pacte pour l’Avenir" définit une vision commune et des orientations de coopération dans des domaines clés afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), de renforcer le système multilatéral et de promouvoir le rôle et l'efficacité de la plus grande organisation multilatérale de la planète.

Philemon Yang a salué l'engagement des pays ayant contribué à traduire le document dans 33 langues, en plus des six langues officielles des Nations unies, permettant ainsi à plus de 3,5 milliards de personnes à travers le monde, dont les locuteurs vietnamiens, d’y accéder. Il a souligné que le multilinguisme est une priorité de la 79e session, essentielle pour rendre l’action onusienne plus inclusive.

Engagement fort du Vietnam envers le multilatéralisme

La traduction vietnamienne est désormais disponible sur le site officiel des Nations unies à l’adresse : https://www.un.org/pga/79/multilingualism-in-action-translations-of-the-pact-for-the-future-in-global-languages-2.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, après avoir présenté ses lettres de créances, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt a rencontré du 4 au 17 juillet plusieurs hauts responsables onusiens, notamment la secrétaire générale adjointe Amina J. Mohammed ; la secrétaire générale adjointe chargée des stratégies et politiques de gestion et de la conformité, Catherine Pollard ; la secrétaire générale adjointe aux affaires légales, Elinor Hammarskjold ; la secrétaire générale adjointe et secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Armida Alisjahbana.

Lors de ces rencontres, le diplomate vietnamien a réaffirmé l'engagement fort du Vietnam envers le multilatéralisme et l'agenda des Nations unies, notamment les initiatives visant à promouvoir la paix, le développement durable et une réponse efficace aux défis mondiaux.

VNA/CVN