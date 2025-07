Trân Duc Thang nommé ministre par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a officiellement remis, le 19 juillet à Hanoï, la décision de nomination de Trân Duc Thang ministre par intérim du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

>> Le président remet les décisions de nomination de membres du gouvernement pour 2021-2026

>> Cérémonie d'annonce de la mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux

>> Trân Duc Thang nommé ministre de l'Agriculture et de l'Environnement par intérim

Photo : VNA/CVN

Âgé de 52 ans, Trân Duc Thang est membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV). Le 1er juillet 2025, dans le contexte de la fusion administrative entre Hai Duong et Hai Phong, il avait été nommé vice-inspecteur général permanent du gouvernement.

Prenant la parole, le Premier ministre a rappelé l’importance stratégique du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, une structure clé de l'État chargée de domaines aussi vastes que l’agriculture, la sylviculture, la gestion des ressources en eau et en terres, la météorologie, la lutte contre les catastrophes naturelles, ainsi que la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Le chef du gouvernement a insisté sur l’urgence de renforcer les capacités de pilotage stratégique du ministère, notamment dans l’élaboration de politiques publiques, la réforme administrative, la décentralisation, ainsi que le contrôle de la mise en œuvre sur le terrain. Il a également mis en garde contre les risques d’ingérence dans les projets spécifiques, en particulier dans des domaines sensibles comme la gestion foncière, les ressources naturelles...

De son côté, Trân Duc Thang a exprimé sa volonté de mobiliser l’ensemble de son ministère afin de relever les défis à venir. Il s’est engagé à assurer la réussite du Congrès du Parti du ministère pour la période 2025-2030, à réaliser les réformes institutionnelles et à garantir la sécurité alimentaire nationale, tout en renforçant l’exportation des produits agricoles vietnamiens.

Le 17 juillet, le Bureau politique du Parti a émis un avertissement officiel à l'encontre de l’ancien ministre Dô Duc Duy pour de ses fautes faites en tant que président du Comité populaire de la province de Yen Bai. Ensuite, le président de la République a signé une décision suspendant provisoirement Dô Duc Duy de ses fonctions ministérielles, dans l’attente d’une décision de l'Assemblée nationale.

VNA/CVN