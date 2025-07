Le 12e plénum du Parti du XIIIe mandat : cap sur le XIVe Congrès national

Le Comité central du Parti a convenu de la finalisation du projet de documents qui seront soumis au XIVe Congrès national du Parti. Trois rapports majeurs sont en cours d’élaboration : un nouveau rapport politique intégré (fusionnant les rapports politique, socio-économique et de bilan sur la construction du Parti ainsi que la mise en œuvre des statuts du Parti), un rapport sur l’application des statuts du Parti, un rapport de synthèse sur certaines questions théoriques et pratiques concernant les 40 ans de Renouveau orienté vers le socialisme au Vietnam.

Le plénum a également porté sur certaines questions de personnel.

L’après-midi, les membres du Comité central ont travaillé en groupes, abordant plusieurs points clés comme les lignes directrices pour le travail de personnel en vue du XIVe Congrès national ; les critères, structure, nombre et répartition des délégués participants; les projet de documents du Congrès; les nouvelles orientations approuvées lors de cette réunion ; révisions des résolutions centrales concernant la réforme foncière (Résolution No18-NQ/TW du 16 juin 2022), l’édification de l’État de droit socialiste (Résolution No27-NQ/TW du 9 novembre 2022), l’éducation et la formation (Résolutions No29-NQ/TW du 4 novembre 2013 et No19-NQ/TW du 25 octobre 2017).

Enfin, le Comité a discuté de l’orientation et de l’ajustement de la Planification d’aménagement global national pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050.

VNA/CVN