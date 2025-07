Le Vietnam et le Yémen souhaitent renforcer leurs relations bilatérales

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, s’est entretenue jeudi 17 juillet à Hanoï avec le Dr Mansour Ali Saeed Bajash, vice-ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Yémen, dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a salué la visite du Dr. Bajash, soulignant qu’il s’agissait de la première visite officielle au Vietnam d’un haut responsable yéménite depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 60 ans. Elle a déclaré que cette visite contribuerait à insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales.

Elle a félicité le gouvernement yéménite pour la création du Conseil présidentiel de direction, qui, selon elle, ouvre de nouvelles perspectives de paix et de stabilité dans le pays. En tant que nation ayant également connu la guerre, le Vietnam compatit aux difficultés du peuple yéménite et espère que le pays parviendra bientôt à la paix, à la stabilité et au développement, a-t-elle déclaré.

De son côté, le Dr. Bajash s’est dit ravi de visiter le Vietnam pour la première fois et d’avoir pu constater par lui-même sa beauté, sa population et ses avancées en matière de développement. Il a remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour son accueil chaleureux et hospitalier.

Exprimant sa profonde admiration pour le Président Hô Chi Minh, le diplomate a déclaré être depuis longtemps impressionné par la lutte héroïque du Vietnam pour son indépendance, sa riche identité culturelle et ses remarquables progrès en matière de développement. Il a ajouté que le parcours de développement du Vietnam était une source d’inspiration pour les pays moins développés et touchés par la guerre, comme le Yémen.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a présenté le parcours de réforme du Vietnam, soulignant la transformation du pays, d’une nation appauvrie et déchirée par la guerre en 32e économie mondiale. Elle a souligné que le Vietnam entrait désormais dans une nouvelle phase de développement, avec pour objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays développé d’ici 2045.

Les deux parties ont convenu de domaines prioritaires de coopération future, notamment l’intensification des échanges de délégations, le partage d’informations et la promotion des échanges commerciaux, afin de porter les échanges bilatéraux à plus de 50 millions de dollars américains. Elles ont également discuté de la collaboration dans le secteur halal.

Le Dr Bajash a proposé de renforcer les liens afin de permettre aux entreprises yéménites de s’inspirer de l’expérience vietnamienne et a sollicité le soutien du Vietnam pour la formation de fonctionnaires yéménites à l’Académie diplomatique du Vietnam.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a salué ces propositions et a affirmé la volonté du Vietnam de partager son expérience en matière de développement et de renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, du commerce et du secteur halal.

Dans les forums multilatéraux, le Dr. Bajash a salué le rôle positif et les contributions du Vietnam, réaffirmant le soutien du Yémen aux positions du Vietnam. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur soutien mutuel et leur coordination au sein des forums multilatéraux, en particulier au sein des Nations Unies.

À cette occasion, les deux vice-ministres ont signé un protocole d’accord sur la mise en place d’un mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, posant ainsi une base importante pour le renforcement de la coopération bilatérale dans les temps à venir.

VNA/CVN