Trân Duc Thang nommé ministre de l'Agriculture et de l'Environnement par intérim

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision N°1559 du 17 juillet 2025, transférant Trân Duc Thang, membre du Comité central du Parti et inspecteur général adjoint permanent de l'Inspection générale du gouvernement, au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Le chef du gouvernement a également nommé Trân Duc Thang ministre de l'Agriculture et de l'Environnement par intérim.

Cette décision prend effet le 17 juillet 2025.

Auparavant, le 17 juillet à Hanoï, le Politburo a pris des mesures disciplinaires à l’encontre du ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Dô Duc Duy, après examen des propositions de la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

Pendant son mandat de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de la province de Yên Bai, Dô Duc Duy a violé les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice des fonctions et des tâches assignées, a indiqué le Politburo.

Il a violé le principe du centralisme démocratique, les règlements de travail ; a violé les règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, entraînant de graves conséquences, une mauvaise opinion publique, et portant atteinte au prestige de l’organisation du Parti et de l’organisme où il travaillait.

Le Politburo a prononcé un avertissement à l’encontre de Dô Duc Duy. Il a demandé aux organismes compétents de lui infliger des sanctions administratives conformément aux mesures disciplinaires du Parti.

Le président de la République a publié la décision N°1355 du 17 juillet 2025 suspendant temporairement Dô Duc Duy du poste de ministre de l'Agriculture et de l'Environnement pour le mandat 2021-2026 à compter du 17 juillet 2025 jusqu'à ce que la XVe Assemblée nationale révoque Dô Duc Duy du poste de ministre de l'Agriculture et de l'Environnement pour le mandat 2021-2026, conformément à la réglementation.

VNA/CVN