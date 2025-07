Le vice-ministre des AE Dang Hoàng Giang reçoit des ambassadeurs

Au cours de ces entretiens, le vice-ministre des Affaires étrangères s’est félicité du développement positif récent des relations bilatérales entre le Vietnam et le Sénégal, le Maroc et la Suisse dans divers domaines.

Dang Hoàng Giang a exprimé sa gratitude aux diplomates pour leur étroite collaboration dans la préparation et le soutien du voyage de travail du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d’une délégation de haut niveau pour participer à la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement en Suisse, ainsi que pour mener des activités bilatérales en Suisse et des visites officielles au Maroc et au Sénégal du 22 au 30 juillet.

Le responsable a souligné que cette visite témoigne du respect du Vietnam pour l’Union interparlementaire (UIP) et de la coopération de longue date avec ces trois pays membres de la communauté francophone. Ce voyage devrait produire des résultats concrets dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, le développement durable et l’innovation, et contribuer à renforcer les liens qui contribuent à la paix, à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux.

Dang Hoàng Giang a exhorté les ambassadeurs à maintenir une étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères, les agences de l’Assemblée nationale et les autres institutions concernées afin de garantir le succès de cette visite.

De leur côté, les ambassadeurs du Sénégal, du Maroc et de Suisse ont fait écho à l’évaluation du vice-ministre des Affaires étrangères sur les relations bilatérales.

Ils ont souligné l’importance de ce voyage, le considérant comme une nouvelle étape dans les relations bilatérales et une opportunité d’ouvrir de nouveaux domaines de coopération, ainsi que de renforcer les échanges entre les communautés vietnamiennes et leurs pays respectifs.

Les diplomates ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités vietnamiennes pour promouvoir et organiser avec succès cette visite.

