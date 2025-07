Clôture du 12e plénum du Parti : de nombreux contenus approuvés

Les délégués ont mené des discussions approfondies et unanimes sur trois groupes de thématiques stratégiques, ayant une portée à long terme. Ces sujets visent directement à préparer le XIVe Congrès national du Parti et à favoriser la poursuite du Renouveau et du développement durable du pays dans la nouvelle période.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que le rapport politique devrait être perfectionné pour garantir à la fois héritage et innovation, reflétant fidèlement les réalités du développement national, notamment les avancées remarquables dans les domaines politique, économique, culturel, social, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie.

Le rapport devra définir clairement les objectifs pour le prochain mandat ainsi qu’une vision stratégique jusqu’en 2045, 2050 et au-delà, en lien avec deux grandes échéances : le centenaire de la fondation du Parti (3 février 1930) et celui de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945). Il devra mettre l’accent sur les nouveaux moteurs de croissance : science et technologie, innovation, transformation numérique, développement des ressources humaines de haute qualité et intégration internationale approfondie.

Il devra également affirmer le rôle central du travail d’édification et de rectification du Parti ; de la lutte contre la corruption, le gaspillage, le déclin moral et idéologique, tout en renforçant le leadership, la gouvernance et la capacité de combat du Parti et améliorant la capacité de gouvernance nationale et la gestion l’appareil du système politique.

Réforme institutionnelle pour une croissance rapide et durable

Le Comité central du Parti a affirmé que la réforme institutionnelle était un levier décisif pour promouvoir une croissance rapide et durable. Le secrétaire général a ainsi appelé les ministères et administrations à réviser activement les textes juridiques obsolètes, à bâtir un système législatif cohérent, transparent, applicable, propice à l’investissement et garantissant les droits légitimes des citoyens. Il a aussi insisté sur l’importance d’intégrer les technologies dans la gouvernance, en passant d’un modèle administratif de gestion à un modèle administratif de service.

Concernant les préparatifs du personnel, Tô Lâm a rappelé que "le travail du personnel est le facteur clé des facteurs clés". Il a demandé qu’il soit mené de manière synchronisée, scientifique, rigoureuse, démocratique, objective et transparente, en respectant strictement les principes du Parti et les lois en vigueur.

Tô Lâm a également précisé les échéances des congrès locaux du Parti : ceux au niveau de base avant le 31 juillet, ceux au niveau supérieur et niveau communal et de quartier avant le 31 août, et ceux au niveau provincial et organisations directement affiliées au Comité central avant le 31 octobre.

Sanctions disciplinaires contre des membres du Parti

En matière disciplinaire, le Comité central a décidé de révoquer tous les postes au sein du Parti à l'encontre de Nguyên Xuân Phúc, Vo Van Thuong, Vuong Đình Huê et Lê Minh Khái. Il a également exclu Nguyên Thi Kim Tiên du Parti. Par ailleurs, il a accepté que Đô Đuc Duy cesse d’exercer ses fonctions de membre du Comité central et que Vo Chí Công renonce à son statut de membre suppléant.

Enfin, Tô Lâm a exhorté les comités et organisations du Parti ainsi que le système politique dans son ensemble à mettre en œuvre efficacement les conclusions du plénum. Il a appelé à une large consultation sur les projets de documents du Congrès du Parti, à leur amélioration en misant sur l’intelligence collective, dans un esprit de clarté, concision et vision stratégique, et à accélérer les réformes juridiques pour lever les obstacles au développement et garantir les intérêts du peuple et des entreprises.

