Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti sanctionnent des cadres

Le Politburo a pris jeudi 17 juillet à Hanoï des mesures disciplinaires à l’encontre du ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dô Duc Duy, et de l’ancienne ministre de la Santé, Nguyên Thi Kim Tiên, après examen des propositions de la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

>> Le Politburo et les permanences de l’AN et du gouvernement à l’œuvre ensemble

>> Refonte territoriale : le Premier ministre demande d'effectuer une série de tâches

Pendant son mandat de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti, président du Comité populaire de la province de Yên Bai, Dô Duc Duy, a violé les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice des fonctions et des tâches assignées, a indiqué le Politburo.

Il a violé le principe du centralisme démocratique, les règlements de travail ; a violé les règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, entraînant de graves conséquences, une mauvaise opinion publique, et portant atteinte au prestige de l’organisation du Parti et de l’organisme où il travaillait.

Photo : Tuôitre/CVN

Nguyên Thi Kim Tiên est reprochée de faire preuve de dégradation de l’idéologie politique, de la moralité, du mode de vie, violations de règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice des fonctions et des tâches assignées en matière de lutte contre la corruption et la négativité, violations des règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, causant de très graves conséquences, provoquant des des exaspérations dans la société et portant atteinte au prestige de l’organisation du Parti et de l’organisme où elle travaillait.

Le Politburo a prononcé un avertissement à l’encontre de Dô Duc Duy et a soumis au Comité central du Parti pour examen et décision de mesures disciplinaires à l’encontre de Nguyên Thi Kim Tiên. Il a demandé aux organismes compétents d'infliger des sanctions administratives aux personnes susmentionnées conformément aux mesures disciplinaires du Parti.

VNA/CVN