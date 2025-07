Vietnam - Cambodge : 9e consultation politique entre les deux ministères des AE

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Nguyên Manh Cuong, et le secrétaire d'État cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ung Rachana, ont coprésidé la neuvième consultation politique à Hanoï le 17 juillet.

>> L’amitié et les liens économiques Vietnam - Cambodge s’approfondissent

>> Le Vietnam et le Cambodge préparent leur 2e Programme d’échange d’amitié de défense frontalière

>> Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération diplomatique

Les deux délégations ont échangé sur la situation de chaque pays, évalué la mise en œuvre des accords conclus entre leurs hauts dirigeants, et discuté des mesures visant à approfondir les relations bilatérales, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont salué les avancées considérables dans les relations bilatérales : confiance politique renforcée, coopération solide en matière de défense et de sécurité, échanges commerciaux dynamiques avec un volume dépassant 10 milliards de dollars en 2024, dont 6 milliards au premier semestre. La collaboration dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme, les échanges interpersonnels et la coopération décentralisée se développent également de manière de plus en plus substantielle et diversifiée.

Dans les temps à venir, les deux pays ont convenu d'intensifier leurs relations politiques étroites, d'approfondir leur coopération en matière de sécurité et de défense, d'élargir les échanges commerciaux et les liaisons routières et de faciliter les échanges entre les peuples. Une attention particulière sera accordée à la gestion et à la démarcation des frontières terrestres ainsi qu'à la résolution des problèmes de documents juridiques pour les personnes d'origine vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir la signature de nouveaux accords de coopération et de préparer des visites de haut niveau, notamment celle du président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge, Hun Sen, à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Elles ont aussi prévu la tenue en 2025 de la 21e session du Comité mixte et de la 13e conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales, notamment la question de la Mer Orientale et la coopération sur le Mékong, tout en s'engageant à maintenir la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations unies, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la sous-région du Mékong.

La 10e consultation politique entre les deux ministères des AE est prévue au Cambodge en 2027.

VNA/CVN