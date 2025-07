Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son souligne l’exécution des accords signés

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a souligné jeudi 17 juillet l’importance de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des engagements et des accords, affirmant que les signatures doivent être appliquées avec sérieux.

>> Renforcer le rôle du Forum régional de l'ASEAN dans un contexte mondial complexe

>> Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération diplomatique

Présidant une réunion visant à examiner et à accélérer la mise en œuvre des engagements et des accords signés dans le cadre d’activités diplomatiques de haut niveau au premier semestre 2025, le dirigeant a félicité les ministères et les secteurs pour leur préparation rigoureuse du contenu et leur mise en œuvre concertée, contribuant ainsi à utiliser les affaires étrangères pour mobiliser des ressources extérieures au service du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a demandé qu’après cette réunion, les ministères et les agences examinent tous les accords sous leur autorité, identifient les obstacles et fixent des échéances.

Il est essentiel de trouver des solutions pour mettre rapidement en œuvre les documents en suspens ; promouvoir la connectivité intersectorielle et la coordination avec les partenaires pour éliminer rapidement les obstacles et signaler les problèmes qui dépassent leur autorité, en particulier pour les projets symboliques à grande échelle qui auraient un impact global sur les objectifs de développement du pays ; créer de nouveaux moteurs de croissance tels que les infrastructures de transport, l’énergie, la science et la technologie ; et attirer des investissements étrangers de haute qualité.

Le dirigeant a également déclaré que les ministères et les secteurs devraient explorer activement de nouveaux domaines et secteurs offrant de larges possibilités de coopération afin d’élargir le marché, de lever les obstacles à l’exportation et de plaider pour la reconnaissance du statut d’économie de marché, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif de croissance de 8% en 2025 et d’une croissance à deux chiffres les années suivantes.

Il a souligné la nécessité de préparer un examen complet de la mise en œuvre des engagements et accords du XIIIe Congrès national du Parti afin d’en tirer les enseignements pour le prochain mandat.

Selon un rapport du ministère des Affaires étrangères, au cours des six premiers mois, les ministères, les secteurs et les localités ont signé plus de 250 engagements et accords de coopération lors des activités diplomatiques de hauts dirigeants, soit le double du chiffre de 2024.

Au cours du seul deuxième trimestre, jusqu’à 200 engagements et accords ont été signés, couvrant divers domaines. Le Vietnam a notamment pris 15 engagements volontaires relatifs à l’environnement marin.

Ces progrès témoignent non seulement de l’esprit d’intégration des ministères et des secteurs, mais aussi de l’importance que les partenaires accordent au renforcement de la collaboration avec le Vietnam. Ces efforts sont associés à des activités diplomatiques de haut niveau, une manifestation éclatante de la politique vietnamienne de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

VNA/CVN