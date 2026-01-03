ASEAN Para Games 13 : les para-athlètes vietnamiens déterminés à briller en Thaïlande

Les 13 es Jeux sportifs paralympiques d’Asie du Sud-Est (ASEAN Para Games 13), qui se dérouleront du 15 au 27 janvier 2026 à Nakhon Ratchasima (Thaïlande), s’annoncent comme une compétition de haut niveau.

La délégation vietnamienne comprend 184 membres, dont 140 sportifs engagés dans 11 des 19 disciplines au programme, parmi lesquelles l’athlétisme, la natation, le power lifting, le badminton, le tennis de table, le judo pour malvoyants et l’escrime en fauteuil roulant. Le Vietnam ambitionne de décrocher entre 40 et 50 médailles d’or afin de se hisser dans le Top 5 régional.

Trân Duc Tho, secrétaire général du Comité paralympique du Vietnam, a souligné la détermination et la discipline des athlètes, qui concourront non seulement pour la performance, mais aussi pour promouvoir l’image du Vietnam et renforcer les liens d’amitié avec la communauté internationale.

Athlète vietnamien engagé aux ASEAN Para Games 13, le power lifter Lê Van Công a réaffirmé son ambition de remporter la médaille d’or, animé par un esprit combatif exemplaire malgré une préparation réalisée principalement dans le pays.

Selon Lê Thi Hoàng Yên, cheffe de la délégation, le sport destiné aux personnes en situation de handicap bénéficie d’un soutien constant du Parti et de l’État, garantissant l’égalité des droits et favorisant l’inclusion sociale. Au-delà des résultats sportifs, ces athlètes incarnent des modèles de résilience et de talent, illustrant la capacité du peuple vietnamien à transformer les défis physiques en victoires morales.

Par leurs exploits, ils contribuent non seulement à la santé physique et mentale de la communauté, mais aussi au rayonnement du Vietnam sur la scène internationale, témoignant d’une volonté d’intégration et de réussite inébranlable.

