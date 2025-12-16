ASEAN Para Games 13 : cérémonie de départ de la délégation vietnamienne

La cérémonie officielle de départ de la délégation sportive vietnamienne pour les 13 es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est pour personnes handicapées (ASEAN Para Games 13) s'est tenue mardi matin 16 décembre au musée Tôn Duc Thang, à Hô Chi Minh-Ville, en présence du vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par l'Autorité des sports du Vietnam et le Comité paralympique vietnamien, cet événement marque l’ultime étape de préparation avant le départ pour la Thaïlande. La délégation vietnamienne vise entre 40 et 50 médailles d’or, avec l’objectif de figurer parmi les quatre ou cinq premières nations du classement général.

La cérémonie a également permis d'insuffler une dynamique positive aux sportifs, les encourageant à dépasser leurs difficultés personnelles pour faire rayonner les valeurs humanistes, la résilience et l'esprit de dépassement de soi sur la scène sportive régionale.

Dans son allocution, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a réaffirmé l'attention constante que le Parti et l'État accordent aux personnes en situation de handicap, à travers la mise en œuvre de politiques garantissant leurs droits et favorisant leur pleine participation à la vie sociale, notamment par le sport. Il a par ailleurs appelé les cadres, entraîneurs et athlètes à faire preuve de responsabilité, de discipline exemplaire et de détermination, tout en agissant en véritables ambassadeurs culturels, véhiculant l'image d'un Vietnam amical, sincère et pacifique.

En réponse, Lê Thi Hoàng Yên, cheffe de la délégation et directrice adjointe de l'Autorité des sports du Vietnam, a affirmé que la délégation ferait preuve de confiance, de solidarité, de discipline et d'un engagement maximal, afin d'honorer la patrie et de contribuer au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les nations de la région.

Les 13es ASEAN Para Games se dérouleront à Korat, dans la province thaïlandaise de Nakhon Ratchasima, du 15 au 27 janvier 2026. L'événement réunira des athlètes de 11 pays et comprendra 536 épreuves réparties dans 19 disciplines. Quatre sports majeurs - l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie et le cyclisme - seront organisés conformément aux normes du Comité international paralympique (IPC), aux côtés d'autres disciplines telles que le cécifoot, la boccia, le goalball ou encore l'escrime en fauteuil roulant.

La délégation du Vietnam participera à l'événement avec un effectif de 185 membres, comprenant 141 athlètes (incluant deux guides), 27 entraîneurs et 17 officiels. L'équipe nationale s'alignera dans 11 disciplines, à savoir l'athlétisme, la natation, le powerlifting, le badminton, le tennis de table, la boccia, les échecs, le judo pour déficients visuels, le tir à l'arc, ainsi que le tennis et l'escrime en fauteuil roulant.

VNA/CVN