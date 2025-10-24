L’ASEAN examine les préparatifs du 47e Sommet et des sommets connexes

Dans le cadre de la Réunion des hauts fonctionnaires (SOM) de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), tenue le 24 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie, le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation vietnamienne à la SOM ASEAN, Dang Hoàng Giang, a rejoint les représentants des autres pays membres afin de passer en revue les préparatifs du 47 e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes.

Ces événements se dérouleront du 26 au 28 octobre. Ils réuniront les dirigeants des pays de l’ASEAN, du Timor-Leste, des nations partenaires, des invités de la présidence 2025 ainsi que le secrétaire général des Nations unies.

Plus de quinze sessions et activités de haut niveau figurent à l’ordre du jour, offrant aux dirigeants une plateforme pour échanger et convenir d’orientations et de mesures importantes pour renforcer la coopération régionale, étendre les liens, exploiter les nouveaux moteurs de croissance et répondre efficacement aux défis émergents. L’objectif est de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Un moment historique est particulièrement attendu lors de ce 47ᵉ Sommet : l’admission officielle du Timor-Leste en tant que onzième membre du bloc, marquant l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire de l’intégration de l’ASEAN.

Sur le plan documentaire, les dirigeants devraient signer, adopter et prendre note de près de 80 documents visant à promouvoir la coopération au sein de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires dans de nombreux domaines prioritaires, notamment l’économie et le commerce.

Saluant l’excellence des préparatifs orchestrés par le pays hôte, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a réaffirmé l’engagement du Vietnam à collaborer étroitement avec les autres États membres de l’ASEAN afin d’assurer le succès retentissant des sommets.

Les hauts fonctionnaires ont également échangé sur des questions cruciales liées à l’édification de la Communauté de l’ASEAN, au soutien au Timor-Leste après son adhésion, à l’élargissement du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), à l’évaluation de l’état de la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité des mécanismes dirigés par l’ASEAN.

