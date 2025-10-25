Le Brésil souhaite devenir membre à part entière de l'ASEAN, selon le président Lula

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré vendredi 24 octobre que le Brésil s'efforçait de devenir un membre à part entière de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), selon ses services.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant à Jakarta lors d'une visite officielle en Indonésie, il a exprimé l'espoir d'un renforcement des liens avec l'ASEAN.

"J'espère que nous pourrons continuer à renforcer nos relations et aller de l'avant dans une perspective positive. Le monde d'aujourd'hui exige des dirigeants politiques une plus grande capacité de négociation et une plus grande volonté", a déclaré M. Lula après avoir rencontré le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn.

Le dirigeant brésilien a souligné la coopération croissante entre son pays et l'ASEAN, notamment par le biais de projets de développement reliant l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud.

Xinhua/VNA/CVN