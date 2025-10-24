Le Vietnam contribue à façonner l’avenir de l’ASEAN

Le Vietnam participe activement aux discussions de l’ASEAN, partageant ses perspectives et son expérience en matière de développement durable et de réponses aux défis économiques émergents, selon l’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au 47e Sommet de l'ASEAN

>> Accent sur le développement urbain intelligent et la coopération régionale

Photo: VNA/CVN

À la veille du 47e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, prévu du 26 au 28 octobre en Malaisie, elle a déclaré à l’Agence Vietnamienne d'Information (VNA) que le Vietnam était prêt à collaborer avec les autres États membres pour renforcer la coopération, partager son expérience et ses ressources afin de surmonter les défis et de saisir les opportunités de construire une communauté ASEAN inclusive, résiliente et prospère.

Différentes initiatives seront présentées lors du prochain sommet pour renforcer l’intégration numérique et économique, notamment l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), une initiative clé pour promouvoir la transformation numérique du bloc, a-t-elle déclaré, soulignant que cet accord témoigne de la détermination de l’ASEAN à promouvoir l’intégration régionale fondée sur le numérique. Le DEFA, dont les négociations sont achevées à 70%, devrait être signé à la fin de l’année prochaine, ce qui pourrait doubler l’économie numérique de la région pour atteindre environ 2.000 milliards de dollars d’ici 2030.

Selon la diplomate, cet accord contribuera à établir un cadre juridique harmonieux pour soutenir les flux de données transfrontaliers tout en garantissant la cybersécurité et la confidentialité. Il améliorera également les opportunités pour les petites et moyennes entreprises, les startups et les jeunes entreprises de s’implanter sur le marché numérique régional, stimulant ainsi l’innovation et renforçant la compétitivité collective de l’ASEAN.

Pour ce qui est du Vietnam, le DEFA devrait apporter des avantages tangibles dans divers domaines, a-t-elle indiqué, précisant qu’il favorisera la transformation numérique nationale, stimulera l’exportation de services numériques et le commerce électronique, et créera des emplois hautement qualifiés. De plus, il contribuera à réduire les coûts de conformité, à renforcer la compétitivité des entreprises et à attirer les investissements étrangers dans les technologies, l’innovation et les infrastructures numériques.

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong a souligné que le succès du DEFA renforcera non seulement la position de l’ASEAN dans l’économie numérique mondiale, mais permettra également au Vietnam de mieux s’intégrer aux chaînes de valeur régionales et de tirer parti de la croissance numérique pour un développement durable.

Faire progresser des accords clés

Concernant le rapport du Groupe de travail sur la géoéconomie de l’ASEAN (AGTF), elle a déclaré qu’il s’agissait d’une évaluation stratégique et prospective visant à renforcer la résilience du bloc et son intégration économique profonde et durable. Ce rapport se concentre sur des domaines clés tels que le renforcement de la capacité à mettre en œuvre les engagements économiques, la promotion de la transition verte et de la transformation numérique, et l’amélioration du climat d’investissement.

L’AGTF appelle à une action rapide pour remédier aux perturbations commerciales, faire progresser des accords clés tels que le Partenariat économique régional global, l’Accord de l’ASEAN sur le commerce des marchandises et le DEFA, et mettre en place un mécanisme durable pour la sécurité économique régionale. Il appelle également à une intégration plus poussée des marchés, à l’harmonisation des règles d’origine et à une coordination renforcée avec les partenaires mondiaux et le secteur privé.

Le Vietnam soutient les orientations définies par l’AGTF, a-t-elle déclaré, ajoutant que dans un contexte d’incertitudes mondiales, l’ASEAN doit prendre des mesures concrètes et collectives pour renforcer la connectivité régionale, lever les obstacles et promouvoir une croissance inclusive.

La diplomate a souligné le rôle du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, précisant que le Vietnam s’est efforcé de renforcer la collaboration entre les deux parties. Alors que l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande célèbrent cette année le 50e anniversaire de leur partenariat de dialogue, le Vietnam a progressé dans la finalisation de documents clés pour élever leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global fin octobre.

La Déclaration de vision commune et le Plan d’action ASEAN - Nouvelle-Zélande pour 2026-2030 seront finalisés afin d’orienter la coopération en matière de connectivité, de transformation numérique, de développement durable, d’action climatique, d’éducation et d’échanges interpersonnels.

Président du groupe de travail de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI), le pays promeut le plan d’action de l’AIA pour la période 2026-2030, qui vise à réduire les écarts de développement entre les membres de l’ASEAN.

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong a précisé que ce plan se concentre sur six domaines stratégiques alignés sur les tendances émergentes : alimentation et agriculture, microentreprises et secteur informel, éducation et compétences, santé publique, résilience et autonomisation des communautés locales, et croissance inclusive et durable.

Le Vietnam s’est activement associé à d’autres États membres de l’ASEAN, à des partenaires et à des instituts de recherche afin de garantir que le plan apportera des bénéfices concrets, notamment au Cambodge, au Laos, au Myanmar, au Vietnam et au Timor-Leste, qui devraient être officiellement admis au sein de l’ASEAN à l’automne.

