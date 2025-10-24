Prochain Sommet de l'ASEAN : le Vietnam, moteur de croissance et d'équilibre stratégique

À la veille du 47 e Sommet de l'ASEAN, prévu fin octobre à Kuala Lumpur, Collins Chong Yew Keat, analyste en relations internationales et en sécurité à l’Université Malaya (Malaisie), a souligné le rôle essentiel du Vietnam en tant que moteur économique, pôle de connexion entre grandes puissances et fervent défenseur du dialogue et de la diplomatie dans la résolution des conflits.

Selon Collins Chong Yew Keat, le Vietnam joue depuis son adhésion dans les années 1990 un rôle profond et notable au sein de l’ASEAN, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du maintien de la stabilité régionale. Sa contribution croissante fait du pays un acteur clé pour promouvoir le développement de l’ASEAN dans le cadre de la Vision 2045.

Le Vietnam s’impose aujourd’hui comme l’une des économies les plus dynamiques de la région, en opérant une transition rapide vers un nouveau modèle économique axé sur la transition énergétique, l’économie verte, l’économie numérique et les minéraux critiques. Il est devenu un centre majeur d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) et de la production avancée.

Cette expansion, selon l’expert, engendre des retombées positives pour l’ensemble de la région, alors que l’ASEAN s’efforce de suivre une trajectoire similaire. Le Vietnam agit ainsi comme une plateforme régionale essentielle, attirant capitaux, ressources et technologies de l’extérieur.

Sur le plan de la sécurité et de la stabilité, Collins Chong Yew Keat a estimé que le Vietnam se distingue par une politique fondée sur la neutralité, l’équilibre stratégique et le non-alignement, en phase avec les principes de l’ASEAN. Sa diplomatie et sa politique de défense illustrent cette approche visant à préserver la paix et la stabilité par le dialogue, la coopération et les relations amicales, sans recourir à des alliances militaires.

L’analyste a également qualifié le Vietnam de "grand connecteur de puissance" ou "équilibreur de puissance" entre les régions et les grandes puissances. Grâce à ses relations équilibrées avec la plupart des puissances (telles que les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde) et à son avantage géographique, le pays renforce la coopération en matière de défense et de sécurité tout en évitant tout alignement militaire direct.

Selon les indicateurs encourageants actuels, le Vietnam devrait devenir l’un des principaux moteurs de progression de l’ASEAN au cours des 20 prochaines années - voire le plus important, a conclu l’analyste malaisien.

VNA/CVN