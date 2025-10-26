ABIS 2025

Le Premier ministre vietnamien appelle à une ASEAN plus connectée et innovante

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 26 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie, à une session de dialogue de haut niveau du Sommet des affaires et de l’investissement de l’ASEAN (ABIS) 2025, organisé en marge du 47 e Sommet de l’ASEAN et conférences connexes.

L’événement, qui s’est tenu les 25 et 26 octobre sous le thème « Unifier les marchés pour une prospérité partagée », a réuni plus de 1.500 participants, dont des chefs d’État et de gouvernement de l’ASEAN, des Pdg de grandes entreprises et des experts économiques internationaux, afin de discuter des solutions innovantes du secteur privé pour stimuler les réformes politiques et renforcer le rôle de l’ASEAN dans l’économie mondiale.

Photo: VNA/CVN

Répondant aux questions d’une coordinatrice sur les priorités économiques du Vietnam et l’équilibre entre croissance, développement durable, autonomie et intégration, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, malgré un contexte mondial difficile, le Vietnam avait réussi à maintenir sa croissance économique tout en stabilisant la macroéconomie, en maîtrisant l’inflation et en garantissant les grands équilibres.

Il a affirmé l’objectif du Vietnam de continuer à dynamiser ses moteurs de croissance traditionnels - investissement, exportations, consommation - et de promouvoir de nouveaux leviers tels que l’économie verte, numérique, circulaire, du partage et créative. Le Premier ministre a insisté sur l’engagement indéfectible du Vietnam envers une croissance rapide, durable et inclusive, tout en recherchant un équilibre entre autonomie et intégration internationale approfondie et efficace.

Concernant l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam considérait cette dernière comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue, tant sur le plan conceptuel que pratique. Le pays privilégie le développement de l’intelligence artificielle, des puces semi-conductrices, du commerce électronique, de la logistique, ainsi que la numérisation des services dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation, la culture, les échanges humains et le tourisme. Le mouvement national « Éducation numérique populaire », initié sous la direction du secrétaire général du Comité central du Parti Tô Lâm, vise à garantir que tous les citoyens puissent participer à la transformation numérique et en récolter les bénéfices.

Abordant l’avenir de l’ASEAN, le Premier ministre a salué la solidarité du bloc, son unité dans la diversité, sa résilience et son rôle de pivot de croissance axé sur un développement inclusif et centré sur l’humain. Il a appelé à poursuivre le renforcement du rôle central de l’ASEAN sur la scène mondiale, à échanger, édifier, harmoniser et améliorer la qualité des institutions pour en faire un avantage concurrentiel, et à promouvoir une connectivité infrastructurelle complète - qu’elle soit physique, immatérielle, culturelle, sociale, de transport ou numérique.

Ressources humaines de haute qualité

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de former des ressources humaines de haute qualité, en exploitant le dynamisme de la population jeune et nombreuse de l’ASEAN. Il a encouragé le soutien mutuel pour une gouvernance intelligente, tant au niveau national qu’entrepreneurial, et la mise en place d’institutions attractives pour les investissements étrangers. Il a souligné l’importance de combiner harmonieusement les ressources internes - humaines, naturelles, culturelles, historiques - comme fondamentales et stratégiques, avec les ressources externes cruciales en termes de capitaux, d’investissements, de technologies et de gestion. Ces orientations, basées sur la solidarité de l’ASEAN, devront être mises en œuvre avec flexibilité pour connecter les économies et promouvoir un développement autonome, rapide et durable.

Photo: VNA/CVN

Rappelant que l’ASEAN est une communauté et une famille, le Premier ministre a affirmé que le renforcement de chaque nation contribue à la force du bloc, et vice-versa. Chaque pays doit harmoniser son développement, maintenir son indépendance tout en contribuant au progrès commun, et construire une économie nationale indépendante et autonome qui soutienne une économie indépendante et autonome de l’ASEAN.

Le Vietnam, a-t-il précisé, est prêt à contribuer à tous les niveaux – institutions, infrastructures, formation des ressources humaines, gouvernance – en particulier dans les domaines prioritaires comme la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire, l’économie créative, la science, la technologie et l’innovation, piliers d’un développement rapide et durable. Il a encouragé le partage d’expériences entre les pays et le rôle essentiel des entreprises dans la connexion des économies et des cultures.

En clôture du dialogue, la coordinatrice a salué la pertinence des contributions du Premier ministre Pham Minh Chinh, soulignant l’utilité de ses perspectives sur les priorités de développement du Vietnam pour l’ensemble des délégués.

Le Premier ministre a invité les participants à venir au Vietnam avec un esprit de partage de vision et d’action, pour grandir, se développer ensemble et partager les joies du travail collaboratif.

