Ouverture du 47e Sommet de l’ASEAN et des conférences connexes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, aux côtés des dirigeants des États membres de l’ASEAN et du Timor-Leste, à la cérémonie d’ouverture du 47 e Sommet de l’ASEAN et des conférences connexes, tenue ce dimanche 26 octobre à Kuala Lumpur.

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, aux côtés des dirigeants des États membres de l’ASEAN et du Timor-Leste, à la cérémonie d’ouverture du 47e Sommet de l’ASEAN et des conférences connexes, tenue ce dimanche 26 octobre à Kuala Lumpur. Ce rendez-vous marque le deuxième cycle de réunions de haut niveau de l’Année de la présidence malaisienne de l’ASEAN 2025, placée sous le thème "Inclusivité et durabilité".

Étaient également présents à la cérémonie le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le Premier ministre canadien Mark Carney, le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, le président du Conseil européen António Costa, le secrétaire général des Nations Unies António Guterres, ainsi que des représentants du FMI, de la Banque mondiale et de plusieurs organisations régionales et internationales.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a chaleureusement souhaité la bienvenue aux dirigeants de l’ASEAN, à leurs partenaires et à leurs amis venus des quatre coins du monde.

Revenant sur une année 2025 marquée par de profonds bouleversements, il a souligné que les défis récents avaient mis à l’épreuve non seulement la résilience des économies de l’ASEAN, mais aussi la foi collective dans la coopération, le dialogue et la compréhension mutuelle. Il a affirmé que l’ASEAN restait unie et solide, portée par la conviction que le respect et la justice demeurent les fondements de la cohésion régionale.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a salué l’accord de paix signé récemment entre le Cambodge et la Thaïlande, qu’il a qualifié de preuve vivante de la force de la confiance et du courage dans la voie de la réconciliation et de la paix.

À cette occasion, Anwar Ibrahim a également félicité le Timor-Leste pour son adhésion officielle en tant que 11e membre de l’ASEAN, un jalon historique qui complète la "grande famille de l’ASEAN" et illustre l’engagement de l’Association à accompagner le développement et le renforcement de l’autonomie stratégique du Timor-Leste.

Concernant les orientations futures, le Premier ministre malaisien a appelé à approfondir la coopération régionale pour la paix et la prospérité communes, à renforcer l’intégration économique, à stimuler le commerce, la compétitivité et la mise en œuvre des accords économiques. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la connectivité et la croissance verte, notamment à travers des initiatives telles que le Réseau électrique de l’ASEAN, le Cadre de l’économie bleue, l’écosystème des véhicules électriques ou encore la coopération dans l’économie numérique.

Face à la montée du protectionnisme et aux mutations des chaînes d’approvisionnement mondiales, il a souligné que l’ASEAN devait être prête à établir de nouveaux partenariats tout en approfondissant ceux existants.

Dans le cadre de la cérémonie, les dirigeants de l’ASEAN ont signé la Déclaration officielle d’adhésion du Timor-Leste en tant que 11e membre de l’Association.

Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre timorais Kay Rala Xanana Gusmão a affirmé que l’adhésion à l’ASEAN constituait un jalon historique concrétisant l’aspiration de son pays à l’intégration régionale après un long parcours de persévérance.

Kay Rala Xanana Gusmão a exprimé sa gratitude envers les États membres et les partenaires pour leur accompagnement et leur soutien, soulignant que l’ASEAN est la maison naturelle et le choix stratégique du Timor-Leste pour l’avenir. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à respecter pleinement la Charte de l’ASEAN et à contribuer activement à la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, axée sur la paix, la prospérité et le bien-être des peuples.

À cette occasion, le Prix ASEAN 2025 a été décerné à l’Union de la Jeunesse du Cambodge (UYFC) pour ses contributions exceptionnelles à la promotion du volontariat, au renforcement du rôle des jeunes et à la consolidation de la solidarité entre la jeunesse des pays membres.

Institué en 2018, ce prix annuel récompense les individus et organisations ayant œuvré pour la construction de la Communauté de l’ASEAN et le rapprochement entre ses peuples.

Selon le programme, le 26 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera, avec les dirigeants de l’ASEAN, à la session plénière et à la réunion restreinte du 47e Sommet de l’ASEAN, ainsi qu’aux Sommets ASEAN - États-Unis, ASEAN - Japon et ASEAN - Inde.

En marge des réunions, il interviendra lors du Dialogue de haut niveau du Sommet ASEAN sur les affaires et l’investissement, du Sommet économique Bloomberg ASEAN, et aura des rencontres bilatérales avec plusieurs dirigeants et représentants d’organisations internationales.

VNA/CVN