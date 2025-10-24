CICON ASEAN 5+ 2025

Accent sur le développement urbain intelligent et la coopération régionale

Le forum CICON ASEAN 5+ 2025 sur le thème "L'ère de l'IA : stratégie d'innovation économique de la République de Corée, du Vietnam et de l'ASEAN 5+" s'est tenu les 22 et 23 octobre à Hô Chi Minh-Ville, réunissant environ 500 décideurs politiques, experts et innovateurs pour discuter du développement urbain intelligent et de la coopération régionale.

Le directeur de l'Institut d'économie et de développement des entreprises, Mac Quôc Anh, a souligné que l'économie mondiale entrait dans une phase de transformation profonde, dominée par les tendances de transition verte et numérique. Ces dernières ne sont pas de simples modes, mais de puissants moteurs de croissance, indispensables à l'intégration internationale et à la lutte contre le changement climatique. Il a encouragé les entreprises vietnamiennes à s'inspirer des modèles réussis à l'étranger et à accéder aux technologies avancées de pays comme la République de Corée.

La vice-présidente de l'Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville, Truong Ly Hoàng Phi, a rappelé que la connaissance, la technologie et les données remplacent désormais les ressources traditionnelles (comme la main-d'œuvre bon marché) en tant qu'avantages concurrentiels fondamentaux. Selon elle, un facteur essentiel de la compétitivité des entreprises vietnamiennes réside dans leur capacité à innover dans la pensée et la gestion stratégique.

En ce qui concerne la convergence industrielle et les échanges culturels, la créatrice Nguyên Quynh Nhu estime que le Vietnam a connu un développement remarquable des industries créatives, allant de la mode et du design au cinéma, aux arts visuels et au spectacle vivant.

Cependant, elle souligne qu'il existe encore un écart important entre le potentiel créatif de la jeunesse vietnamienne et l'écosystème de soutien nécessaire pour lui permettre de se développer durablement et de s'affirmer sur la scène internationale.

VNA/CVN