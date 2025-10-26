Sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre rencontre des dirigeants cambodgien, canadien et brésilien

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré séparément ses homologues cambodgien Hun Manet, canadien Mark Carney et le président brésilien Lula da Silva en marge du 47 e Sommet de l'ASEAN et des conférences connexes, à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 26 octobre.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le Cambodge pour ses importantes et vastes réalisations récentes et a salué les nouveaux progrès réalisés dans la résolution pacifique du conflit entre le Cambodge et la Thaïlande, notamment la signature de l'accord de paix à l'occasion de ce sommet.

Il a souligné que l'accord de paix jette les bases pour que les deux pays stabilisent la zone frontalière et renouent rapidement une coopération et une connectivité globales, renforçant ainsi la confiance, progressant vers une paix durable et apportant des avantages concrets aux peuples cambodgien et thaïlandais, ainsi qu'à l'ensemble de la région.

Abordant les relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique et à promouvoir les mécanismes de coopération existants, sous le slogan « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme ». Ils ont également œuvré à la réalisation de percées en matière de coopération économique et ont contribué à porter prochainement le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars.

Promouvoir la connectivité

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la connectivité locale de manière concrète et efficace, de promouvoir la connectivité des infrastructures de transport et de logistique entre les deux pays, notamment le projet d'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Moc Bai - Bavet - Phnom Penh, de développer les postes-frontières et les infrastructures commerciales frontalières ; de poursuivre les négociations et de résoudre les problèmes persistants concernant la démarcation et le bornage des frontières, dans un esprit de solidarité et d'amitié, sous le slogan «bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme».

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à la partie cambodgienne de continuer à prêter attention et à créer les conditions nécessaires à la stabilité des activités des entreprises vietnamiennes et à l'expansion de leurs investissements au Cambodge.

Concernant la situation internationale et régionale, les deux Premiers ministres ont échangé leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la partie cambodgienne d'avoir envoyé un vice-Premier ministre assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), contribuant ainsi au succès global de l'événement.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la politique étrangère du Canada visant à accroître son engagement dans la région grâce à la Stratégie indo-pacifique, créant ainsi des conditions favorables pour que les deux pays puissent promouvoir une coopération substantielle dans les années à venir.

Le dirigeant vietnamien a exprimé l'espoir que le Canada renforcera sa coopération avec le Vietnam et le soutiendra dans des domaines où il possède des atouts et où le Vietnam a des besoins, tels que l'aviation, l'énergie, la formation d'experts en génie nucléaire civil, et notamment l'octroi de davantage de bourses aux étudiants vietnamiens afin de contribuer à l'approfondissement des échanges interpersonnels entre les deux pays.

Il a également proposé au gouvernement canadien de créer des conditions plus favorables pour que la communauté vietnamienne au Canada puisse vivre de manière stable, se développer et contribuer davantage aux bonnes relations entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de continuer à renforcer et à approfondir les relations bilatérales par des activités extérieures de haut niveau, renforçant ainsi la confiance politique.

Ils ont également discuté de plusieurs mesures visant à faire de la coopération économique, commerciale et d'investissement un pilier important des relations entre le Vietnam et le Canada. Ces mesures reposent sur l'exploitation efficace des complémentarités entre les deux économies et la mise à profit de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l'ouverture des marchés, la facilitation des investissements et la connexion des chaînes d'approvisionnement de manière durable et mutuellement avantageuse.

Partageant ses sentiments personnels depuis sa visite au Vietnam en 1991, le Premier ministre Mark Carney a exprimé ses impressions sur les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et sur son positionnement international croissant. Il a affirmé que le Canada considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région indo-pacifique, un pont et une porte d'entrée commerciale vers la région.

Adhérant aux propositions spécifiques du Premier ministre Pham Minh Chinh visant à promouvoir la coopération entre les deux pays, le dirigeant canadien a déclaré qu'il comptait promouvoir davantage la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'énergie, des mines et des technologies aéronautiques.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux régionaux et mondiaux, notamment au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des Nations Unies, et de contribuer positivement au renforcement du multilatéralisme et du droit international. La partie canadienne a exprimé sa volonté de collaborer avec le Vietnam pour favoriser l'aboutissement des négociations sur l'accord de libre-échange ASEAN-Canada et a affirmé sa volonté de poursuivre sa coopération active en 2026, lorsque le Vietnam assumera la présidence du Conseil du CPTPP.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement invité le Premier ministre Mark Carney à se rendre prochainement au Vietnam afin de discuter de mesures concrètes visant à élever les bonnes relations de coopération entre les deux pays à un niveau supérieur. Le dirigeant canadien a accepté l'invitation avec plaisir.

S'entretenant avec le président brésilien Lula da Silva, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est réjoui du fort développement des relations entre le Vietnam et le Brésil depuis que les deux pays ont élevé leur relation au niveau de partenariat stratégique.

Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils continueraient de promouvoir la mise en œuvre effective et concrète des accords de haut niveau conclus. En conséquence, les deux parties ont convenu de faciliter davantage les investissements et les échanges commerciaux, d'ouvrir les marchés aux produits agricoles de l'autre partie et de favoriser le lancement et l'achèvement rapides des négociations sur l'Accord commercial préférentiel (ACP) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR). Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération agricole en s'appuyant sur leurs atouts communs, notamment dans la production et l'exportation de café.

Le président Lula da Silva a affirmé attacher une importance particulière aux relations avec le Vietnam, exprimant sa volonté et sa détermination à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Brésil, notamment dans les domaines économique et commercial, afin de porter le chiffre d'affaires bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2030, à la hauteur du potentiel des deux pays. Dans cet esprit, le président a indiqué que le Brésil accélérait les procédures internes afin d'obtenir prochainement un document officiel reconnaissant le statut d'économie de marché du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président Lula da Silva pour son attention et ses sentiments particuliers à l'égard du Vietnam, ainsi que le Brésil pour son soutien et l'envoi d'un représentant à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoï.

Félicitant le Brésil pour son accession à la présidence des BRICS 2025, il a hautement apprécié la position internationale croissante du Brésil et a exprimé son soutien au rôle moteur du Brésil au sein du Mouvement des non-alignés et de la coopération Sud-Sud, ainsi qu'à son accession au statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la réforme et de l'élargissement de ce dernier.

Partageant leurs expériences face aux défis rencontrés dans un contexte mondial instable, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leurs consultations et leur étroite coordination afin de renforcer le rôle et la voix des pays en développement, contribuant ainsi activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement inclusif et durable dans les deux régions, ainsi qu'à l'échelle mondiale.

