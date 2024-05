ASEAN : contributions du Vietnam aux efforts de renforcement des communautés

>> Faire de l’ASEAN un modèle en matière de transformation numérique

>> ASEAN : garantir la sécurité globale pour une communauté centrée sur les personnes

>> Clôture du Forum sur l’avenir de l'ASEAN 2024

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a également salué le rôle proactif et de coordination de la nation dans les relations étrangères de l'ASEAN, en particulier dans les relations de dialogue entre l'ASEAN et la République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Le Secrétaire général a exprimé sa gratitude pour la facilitation par le Vietnam de sa récente visite de travail dans le pays, au cours de laquelle il a assisté et prononcé un discours au Forum du futur de l'ASEAN (AFF), une initiative importante du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Il a salué l'initiative et a montré son appréciation du rôle de premier plan du Vietnam dans l'élaboration de l'avenir du bloc.

En réponse, Tôn Thi Ngoc Huong a déclaré qu'elle espérait que le Secrétariat et le secrétaire général intensifieraient davantage leurs efforts pour aider les pays membres à atteindre et à mettre en œuvre efficacement les objectifs fixés par la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2045, en particulier en rapprochant la communauté du peuple et en apportant des avantages tangibles à la communauté des citoyens et entreprises.

Elle a remercié le Secrétariat et le secrétaire général pour leur coopération et leur soutien à la Mission permanente du Vietnam, en particulier pendant son mandat de coordination des relations ASEAN - République de Corée.

Elle a déclaré qu'elle espérait davantage d'aide au Vietnam dans ses prochaines tâches tournantes au sein de l'ASEAN.

VNA/CVN