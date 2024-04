Clôture du Forum sur l’avenir de l'ASEAN 2024

S'exprimant à la cérémonie de clôture, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a exprimé l'espoir que le Forum créera de nouvelles déterminations.

Il a rappelé le discours d'ouverture du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, qui a souligné trois tendances stratégiques qui façonnent l'avenir de l'ASEAN : compétitivité et division de plus en plus féroces entre les grandes puissances ; développement rapide de nouvelles technologies ; urgence d’un développement durable et intégral. Ces tendances stratégiques posent des défis et donne aussi des opportunités sans précédent pour l’ASEAN.

Bùi Thanh Son a déclaré que les pays de la région devaient réfléchir aux leçons discutées lors du Forum pour la promotion d'un développement rapide et durable, tout en garantissant la sécurité globale de la population de l'ASEAN.

Selon le ministre, les technologies changeront la façon de travailler et de vivre, nécessitant des infrastructures économiques essentielles et favorisant la transformation numérique. Les pays de la région doivent redoubler d’efforts pour investir dans les ressources humaines, notamment en fournissant des compétences numériques aux jeunes.

Il a exprimé son optimisme quant à la tendance de développement de l'ASEAN lorsque les discussions du Forum ont attiré de nombreux décideurs politiques et des entrepreneurs pour discuter et proposer des solutions réalisables, notamment des solutions tout à fait uniques pour s'adapter et résoudre les problèmes auxquels la région est confrontée.

Les délégués au Forum ont souligné la centralité de l'ASEAN qui continue de jouer un rôle clé dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a appelé les pays de la région à s'unir avec détermination pour concrétiser la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, en construisant un avenir meilleur pour les peuples et les générations futures.

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2024, placé sous le thème "Vers une croissance rapide et durable d’une communauté ASEAN centrée sur les personnes" (Toward fast and sustainable growth of a people-centered ASEAN Community) est une initiative du Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh.

Le Forum est une nouvelle idée du Vietnam avec le désir de créer un forum commun pour les pays membres de l'ASEAN, ses partenaires et amis et ses peuples de contribuer à promouvoir et à façonner la voie de développement de l'ASEAN.

Près de 500 délégués représentant le gouvernement, le corps diplomatique, le monde des affaires et des délégués de l'ASEAN, les partenaires et les organisations internationales ont participé au Forum.

