Développement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni

Lors de leur conversation téléphonique le 10 mai, les chefs de la diplomatie vietnamienne et britannique ont exprimé leur satisfaction quant au développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni au cours de cette période.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son et son homologue britannique David Cameron ont convenu que les deux parties devraient continuer à accroître leurs échanges de délégations, en particulier celles de haut niveau.

Ils ont également insisté sur la nécessité de déployer efficacement les mécanismes de coopération disponibles, d’élaborer et mener à bien le plan d’action Vietnam - Royaume-Uni pour la période 2024-2026, de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations et forums régionaux et multilatéraux.

Concernant la coopération économique, le ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam soutenait le Royaume-Uni dans son processus d'adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Les deux ministres ont convenu de continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA).

De son côté, le ministre David Cameron a affirmé que le Royaume-Uni attachait de l’importance au renforcement du partenariat stratégique avec le Vietnam. Il a souligné que le Royaume-Uni continuerait de soutenir le développement économique durable du Vietnam. Il a proposé que les deux pays continuent de promouvoir leur coopération sur les questions migratoires, la gestion de l'immigration ainsi que la prévention et la lutte contre la migration illégale.

Pour sa part, le ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam promouvrait activement les programmes de coopération substantielle entre l'ASEAN et le Royaume-Uni en tant que coordinateur des relations ASEAN - Royaume-Uni au cours de la période 2024-2027.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont affirmé leur soutien au maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et de survol, et à la résolution des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).

