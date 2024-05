Le Comité permanent de l'Assemblée nationale se réunira le 13 mai

La 33 e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) se tiendra du 13 au 15 mai, à Hanoï, a annoncé le Bureau de l’AN. Le vice-président permanent de l'AN, Trân Thanh Mân, va prononcer son discours d'ouverture et, avec les autres vice-présidents, va gérer la réunion.

Lors de cette réunion, le Comité permanent va donner des avis sur le projet de loi sur la prévention et la lutte contre les incendies, le secours et le sauvetage ; le projet de résolution modifiant et complétant la résolution N°119/2020/QH14 concernant le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Dà Nang ; le projet de résolution sur le pilotage et le complément d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de la province de Nghê An ; le projet de résolution du Comité permanent de l'AN sur les grades militaires les plus élevés des généraux du ministère de la Défense, conformément à la clause 4 de l'article 15 de la Loi sur les officiers de l'Armée populaire du Vietnam.

En ce qui concerne la supervision, le Comité permanent de l’AN examinera les rapports d'évaluation supplémentaire de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique et du budget de l'État en 2023 ; de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État des premiers mois de 2024 ; la proposition du gouvernement sur l’allocation du plan d'investissement public à moyen terme des fonds du budget d’État pour la période 2021-2025 et le plan budgétaire 2024 pour les tâches et les projets bénéficiant de l'augmentation des recettes du budget central en 2022 et ayant rempli les procédures d'investissement.

Les députés donneront également des avis sur le rapport de bilan de la supervision du règlement des pétitions des électeurs envoyées à la 6e session de la XVe AN ; le rapport sur le travail de l'aspiration du peuple de l'Assemblée nationale en avril 2024 ; le rapport de synthèse des opinions et recommandations envoyées par des électeurs et des peuples à la 7e session de la XVe AN ; le rapport gouvernemental sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage en 2023 ; le rapport sur la finalisation du budget de l'État en 2022.

À propos des questions importantes, le Comité permanent de l’AN donnera des avis sur la Planification nationale de l'espace marin pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, et l'investissement dans le Programme cible national de développement culturel pour la période 2025-2035.

Les préparatifs de la 7e prochaine session et le bilan de la 7e session extraordinaire de la XVe AN seront également prévus.

