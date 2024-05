Les responsables vietnamiens et chinois s'engagent à renforcer leur coopération

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Les deux responsables ont hautement apprécié les progrès positifs dans le développement des relations bilatérales depuis les deux visites historiques effectuées par les plus hauts dirigeants des deux Partis.

Ils ont convenu que les deux organes consultatifs stratégiques sur les relations extérieures du PCV et du PCC renforceraient leur coordination et travailleraient avec les agences et localités concernées dans le but de mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau, les Déclarations communes et les documents de coopération bilatérale.

Lê Hoài Trung a souligné le développement sain et pratique des relations bilatérales et a exprimé son appréciation pour l'aide du peuple chinois à la cause révolutionnaire du Vietnam et au processus de construction et de développement socialiste à travers diverses périodes, notamment la Victoire historique de Diên Biên Phu.

Il a ajouté que les relations Vietnam - Chine constituaient une priorité absolue du Parti et de l'État vietnamiens.

Pour sa part, Zhao Shitong a félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations sous la direction du Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Zhao Shitong, à la tête d’une délégation du Département international du Comité central du PCC, a effectué les 12 et 13 mai une visite de travail au Vietnam.

Auparavant, il avait eu des entretiens avec le vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Ngô Lê Van, au cours desquels les deux parties avaient discuté des orientations de coopération entre les deux agences et de la promotion des échanges à travers le canal du Parti dans les temps à venir.

VNA/CVN