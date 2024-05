Le Vietnam souhaite contribuer davantage à la paix et au développement

Le Vietnam souhaite diversifier ses partenaires, consolider un environnement international pacifique et stable propice à son développement et contribuer à la paix et au développement dans le monde, a déclaré l'ambassadeur Mai Phan Dung.

Photo : VNA/CVN

Le représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève a fait cette remarque lors d'une récente interview accordée à l'Observatoire géostratégique de Genève. L'interview a également été publiée par le journal suisse Tribune de Genève.

Il a souligné que le multilatéralisme et l'intégration internationale étaient au cœur de la diplomatie vietnamienne. Le pays attache toujours une grande importance aux mécanismes et forums multilatéraux de l'ONU et de l'OMC, entre autres, et participe de manière proactive aux négociations multilatérales à Genève, notamment en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2023-2025.

Le Vietnam souhaite diversifier ses partenaires et renforcer un environnement international pacifique et stable propice à son développement. Cela permettra non seulement de mieux défendre ses intérêts nationaux mais aussi de tirer profit des ressources extérieures pour son développement durable. Cela permet également au pays de contribuer aux efforts internationaux visant à résoudre bon nombre des problèmes auxquels les pays sont actuellement confrontés et également à promouvoir la paix et le développement dans le monde, a-t-il poursuivi.

Le diplomate vietnamien a déclaré que le système multilatéral établi après la Seconde Guerre mondiale avait joué un rôle crucial dans la prévention des guerres, la promotion de la paix et la coopération internationale pour le développement des nations. Cependant, la situation mondiale a considérablement changé, créant de nouvelles exigences à l'égard du système multilatéral mondial.

L’humanité doit faire face à de nouveaux défis tels que le terrorisme, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les épidémies, les catastrophes naturelles et le changement climatique.

De plus, le développement scientifique et technologique a changé les mentalités. Des facteurs tels que le manque de confiance, les tendances protectionnistes, le nationalisme accru et la realpolitik sapent également le système multilatéral.

Dans ce contexte, une réforme du système multilatéral est non seulement nécessaire mais aussi urgente. Cette réforme doit être fondée sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes de chaque nation. Elle doit promouvoir la participation démocratique et équitable des nations aux processus décisionnels, a-t-il souligné.

Une révision complète du système multilatéral, englobant les domaines de la sécurité, de l'économie, du développement et de la finance, est essentielle pour relever les défis mondiaux et renforcer les intérêts de toutes les nations, a déclaré l'ambassadeur.

Optimiser les organisations internationales

Dans le même temps, a-t-il ajouté, il est crucial de moderniser et d'optimiser les organisations internationales, en améliorant leur efficacité opérationnelle, en rationalisant leurs budgets et en réduisant leurs coûts administratifs. Ce faisant, le système multilatéral pourra mieux répondre aux défis du monde contemporain et promouvoir une coopération internationale au bénéfice de tous.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne l’apprentissage et l’enseignement de la langue française au Vietnam, l'ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que le français restait une langue populaire au Vietnam avec environ 700.000 locuteurs, soit près de 0,7% de la population nationale.

Ces dernières années, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans l'enseignement du français avec des politiques visant à promouvoir son apprentissage de l'école primaire à l'université, reconnaissant la valeur de cette langue sur le marché du travail.

Un rapport publié par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 2023 a montré que le français était la deuxième langue étrangère la plus apprise au Vietnam, après l'anglais. En 2021, les classes bilingues comptaient environ 13.000 élèves, sans compter 60.000 autres personnes qui apprennent le français dans différents cycles d'études.

Le Vietnam est un membre actif de la communauté francophone et maintient sa coopération avec des partenaires tels que l'OIF, l'Agence universitaire francophone (AUF) et les agences de représentation diplomatique au Vietnam pour promouvoir davantage le français et renforcer sa vitalité dans le pays ainsi que dans toute la région Asie-Pacifique, a indiqué l’ambassadeur.

