Rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au Laos

Une cérémonie a eu lieu le 13 mai à Vientiane, au Laos, pour remettre et rapatrier deux ensembles de dépouilles de soldats volontaires et d'experts vietnamiens sacrifiés dans la capitale lao.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire adjoint du Comité du Parti et chef du groupe de travail spécial de Vientiane, Songlao YhongNou, a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État, à l'Armée et au peuple du Vietnam pour leur immense soutien tout au long de la lutte du Laos pour la libération nationale ainsi que du processus en cours de protection, de construction et de développement nationale depuis la fin des années 1975.

Il a affirmé l'engagement continu du Laos à localiser et à collecter les restes des soldats et experts vietnamiens qui se sont sacrifiés au Laos pendant la guerre, ainsi qu'à sensibiliser le public, en particulier parmi les jeunes générations, à l'amitié particulière entre les deux nations.

Le vice-président du Comité populaire et chef du groupe de travail spécial de la province de Hà Tinh, Lê Ngoc Châu, a remercié le Comité du Parti, les autorités, les organisations de masse et les forces armées de Vientiane pour leur soutien inestimable à la tâche confiée par les Partis, les gouvernements et le peuple des deux pays.

Depuis 1999, l'équipe de collecte de Hà Tinh a récupéré et rapatrié avec succès 821 ensembles de dépouilles de héros vietnamiens tombés au combat depuis les pays voisins.

VNA/CVN