Le Premier ministre rencontre des électeurs à Cân Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués de l'Assemblée nationale (AN) de la ville de Cân Tho (Sud) ont rencontré dimanche 12 mai des électeurs du district d'Ô Môn, ville de Cân Tho, ce pour se préparer à la 7 e session de la XV e AN.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, les électeurs du district d'Ô Môn ont proposé des solutions pour traiter les eaux usées et les déchets afin de protéger l'environnement ; prévenir la sécheresse et l'intrusion d'eau salée; construire de voies de circulation ; mettre en œuvre la chaîne de projets de gaz et d'électricité au lot B - Ô Môn et le Centre d’électricité d’Ô Môn.

Pour la ville de Cân Tho, le Premier ministre a proposé de continuer à concrétiser la Résolution 13 du Politburo et à déployer de manière synchrone et efficace la Planification du delta du Mékong et la Planification de la ville de Cân Tho.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé de mobiliser et d'utiliser efficacement toutes les ressources ; de promouvoir les moteurs de croissance, de renforcer les investissements et le développement des facteurs humains ; de renforcer la connectivité locale, régionale, nationale et internationale, en particulier dans les domaines de l'économie, de la production et de la consommation.

Il a aussi insisté sur le développement d'un système d'infrastructure stratégique synchrone, complet et inclusif ; le développement industriel; l’accélération de l’application des sciences, des technologies et de l’innovation.

Répondant à la question d’un électeur concernant le projet de gazoduc du lot B - Ô Môn, le Premier ministre a déclaré que le projet avait été approuvé pour l'investissement et avait été ajusté la fin de 2023. L'investisseur accélère sa mise en œuvre, notamment la libération du terrain.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement avait pris des mesures radicales pour éliminer les difficultés et les obstacles. Jusqu'à présent, des projets appartenant à la chaîne de projets de gaz et d'électricité du lot B - Ô Môn d’un capital total de 12 milliards d'USD tels que les centrales I, II, III, IV, la centrale thermique d'Ô Môn... sont démarrés, de nombreux projets seront bientôt opérationnels.

À propos de la question de sécheresse et d’intrusion d'eau salée dans les provinces du delta du Mékong, y compris la ville de Cân Tho, le Premier ministre a réaffirmé une grande attention du Parti, de l'État, de l'AN et d’un investissement dans ces travaux.

En 2023, le gouvernement a dépensé plus de 4.000 milliards de dôngs pour prévenir la sécheresse et l'intrusion d'eau salée dans le delta du Mékong...

VNA/CVN