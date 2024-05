Le Vietnam et les Îles Cook explorent le potentiel de coopération

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réception à Avarua mercredi 8 mai pour la présentation de ses lettres de créance de l'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Nguyên Van Trung, Tom Marsters a exprimé son espoir de voir se développer l'amitié et la coopération égale et mutuellement bénéfique entre les deux pays, en luttant pour un ordre mondial basé sur l’état de droit et les efforts de collaboration pour lutter contre le changement climatique, gérer et exploiter les ressources marines de manière durable.

Lors de son séjour aux Îles Cook, Nguyên Van Trung a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et le ministre des Ressources marines, a tenu des séances de travail avec plusieurs ministères et agences et s'est engagé avec plusieurs entreprises et corps diplomatiques. Leurs discussions ont porté sur les pistes permettant de renforcer les relations et la coopération entre les deux pays.

Au cours des réunions, il a réitéré l'engagement du Vietnam à favoriser une coopération amicale, égale et mutuellement bénéfique avec les Îles Cook et d'autres pays insulaires du Pacifique au sein du Forum des îles du Pacifique (PIF).

Il a souhaité que les deux parties continuent d'explorer le potentiel de collaboration dans les domaines de la pêche, du commerce, de la recherche, de la conservation et du développement durable des ressources marines et océaniques. Il a mentionné les mesures visant à accroître la compréhension mutuelle via les échanges entre les peuples, contribuant ainsi au développement de l'industrie du tourisme, qui constitue une force des deux pays.

Les Îles Cook, avec une superficie totale de seulement 266,7 km², comprennent 15 îles principales dispersées sur un vaste territoire océanique de plus de 2,2 millions de km².

VNA/CVN