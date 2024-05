Un entrepreneur burundais nommé consul honoraire du Vietnam

Juvénal Sakubu, un entrepreneur réputé au Burundi, a été nommé consul honoraire du Vietnam à Bujumbura, la capitale économique, la plus grande ville et le principal port du pays d'Afrique centrale.

>> Vietnam et Burundi signent un accord d'exemption réciproque de visa

>> Vietnam et Burundi conviennent de promouvoir leur coopération dans le commerce et l’investissement

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadrice du Vietnam en Tanzanie et dans les pays d'Afrique de l'Est, Vu Thanh Huyên, a souligné le rôle important du consul honoraire dans la promotion de la coopération économique, touristique, culturelle et humaine entre le Vietnam et le Burundi, ainsi que dans la mise en œuvre efficace la protection des citoyens vietnamiens dans sa juridiction consulaire.

Vu Thanh Huyên s'est dit convaincue que Sakubu remplirait bien ses fonctions, contribuant ainsi au renforcement des relations entre les deux pays.

En réponse, Sakubu s'est engagé à déployer tous ses efforts pour remplir les tâches de consul honoraire, soutenant le développement de la communauté vietnamienne dans la région tout en promouvant la collaboration bilatérale dans divers domaines pour des bénéfices mutuels.

VNA/CVN